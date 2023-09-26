افتتاح معرض «رحلة حرف» في متحف الشارقة للخط

افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس، معرض ((رحلة حرف)) للفنان والخطاط وسام شوكت، والذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف في متحف الشارقة للخط، ويستمر حتى 30 نوفمبر المقبل.

مسيرة

وتجول الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي في أروقة المعرض، الذي يضم عدداً كبيراً من اللوحات والأعمال الفنية المرتبطة بالخط العربي، وتحكي مسيرة الفنان الطويلة ومشاركاته المختلفة والمحطات المتنوعة له، إلى جانب الركن الخاص بالأدوات التي يستخدمها الفنان في إنتاج أعماله الفنية، والمسودات الأولى لتطوير خط الوسام ومسودات تمارينه الفنية اليومية.

واستمع رئيس مكتب سمو الحاكم إلى شرح مفصل من الفنان وسام شوكت حول أبرز الأعمال التي يضمها المعرض، واللوحات التي أبدعها بالخطوط العربية، متناولاً كيفية الكتابة ومعاني اللوحات التي أبدعها، مشيراً إلى أبرز اجتهاداته في هذا المجال، وما قدمه من أعمال في دول مختلفة.

جولة

وتعرف رئيس مكتب سمو الحاكم خلال الجولة، على باقة متنوعة من لوحات الفنان التي تعبر عن رحلته المميزة، وابتكاره لأنماط جديدة في الخط العربي تشمل لوحات بخط الثلث والثلث الجلي والرقعة، بالإضافة إلى لوحات بخط ((الوسام)) الذي ابتكره الفنان، كما تعرف على عددٍ من الأعمال التي أبدعها الفنان بأسلوبه الحديث الذي يُعرف بـ ((الأشكال الخطية)) ويركز على تكبير التفاصيل الدقيقة للحروف والأشكال الهندسية داخل وخارج بنيانها.

حضر افتتاح المعرض، إلى جانب رئيس مكتب سمو الحاكم، كل من: معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وأسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعائشة راشد ديماس مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، وعدد من الفنانين والفنانات ومحبي الخط العربي والإعلاميين.