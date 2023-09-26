دبي ترصد «أثر المجتمعات السمراء» على الثقافة الإبداعية

يقدم التراث الثقافي إطلالة على قصص المجتمعات وتقاليدها وهويتها ونسيجها الغني، وقد برز كقوة دفع بالنمو الاقتصادي والفخر المجتمعي، مشكلاً حافزاً للمجتمعات للاحتفاء بتنوعه والعمل على تعزيزها والاستثمار فيها.

وقد وعت دبي أهمية ذلك ووظفته بشكل خلاق، وهو ما يتجسد بشفافية مع فعالية ((القمة العالمية لأثر المجتمعات السمراء))، المقرر أن تعقد في دبي من 30 نوفمبر حتى مطلع ديسمبر المقبلين، غاية الاحتفاء بإنجازات وتميز ذوي البشرة السمراء في المجالات الثقافية الابداعية، إذ تسلط القمة الضوء على قدرة التراث في الدفع بالتنمية والاحتفاء بالتنوع وتوفير الرخاء، وتكشف عن الجواهر الخفية التي تسهم في المشهد العالمي الثقافي المزدهر القمة، وفق ما أفاد موقع ((ترافيل ديلي نيوز)) الأمريكي، والذي أشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه هذه القمة كمنصة في تعزيز صناعة السياحة الثقافية وتعزيز الثقافة وتنوعها.

السياحة الثقافية

أصبحت السياحة الثقافية، وفق الموقع، حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية مجتذبة الزوار لاستكشاف قصص الماضي، فيما مواقع التراث والمهرجانات والتقاليد على مستوى العالم باتت تلعب دوراً محورياً ليس فقط في خلق فرص اقتصادية بل في الاحتفاء بالسمات التي تصنع المجموعات الثقافية، حيث تجذب مناسبات مثل كاريبانا في تورنتو، والكرنفال في ترينيداد وتوباغو جماهير من العالم، مما يغني الاقتصاديات المحلية بعائدات سياحية، ويعرض بحيوية الثقافات السمراء.

وفي جانب متصل، أفاد الموقع أن السياحة الثقافية مهدت الطريق للاطلاع على الروايات والتقاليد والتراث بتركيز على الفهم والتقدير. فتم تصنيف معالم ثقافية مختلفة على أنها مواقع تراثية، مثل آثار زيمبابواي الكبرى، ومدينة الحصن فاسيل غبي في أثيوبيا، وأسرار سوهو للتاريخ الأسود في المملكة المتحدة ومدينة زنجبار الحجرية وحي تريم في نيو اورليانز وغيرها الكثير.

صناعات إبداعية

وهذا الأمر يضاف إلى مساهمة الفنانين والموسيقيين والكتاب وصانعي الأفلام، من أصحاب البشرة السمراء في الصناعات الإبداعية، حيث أثرت الإيقاعات الأفريقية للفنان النيجيري فيلا كوتي على الموسيقى العالمية، في حين تركت أعمال تشينوا أتشيبي وتشيماماندا نغوزي أديتشي بصمة لا تمحى على الأدب.

ومن نغمات لويس ارمسترونغ في الجاز إلى النثر المقنع للروائية توني موريسون، يرى الموقع أن المبدعين أولئك تركوا بصمة نوعية على الفن والأدب والموسيقى مع تعزيز الثقافة وتأثيرها عبر الفنون.

ويتردد صدى هذا التأثير إلى يومنا هذا حيث يواصل فنانون معاصرون تشكيل وإعادة تعريف الصناعات مع تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، ويشهد النجاح العالمي الذي حققه الفن الأفريقي المستقبلي وثقافة الهيب هوب، على الديناميكية الاقتصادية للإبداع المتجذرة في التراث الثقافي.

توحيد المجتمع

وأوضح الموقع أن التراث الثقافي للمجتمعات السمراء في أنحاء العالم أثبت أنه ينبوع لوحدة المجتمع وينتج مبادرات من شأنها الارتقاء بالأفراد والأحياء، حيث يحافظ الحرفيون في هايتي على تقاليد الفودو الغنية من خلال إنشاء أعمال فنية وحرف معقدة لا تحافظ على التراث فحسب، بل تدر الدخل أيضاً، فيما تحتفل مبادرات مثل ((مهرجان الافرو- لاتيني)) في كولومبيا بالثقافة المنحدرة من أصل أفريقي وتعزز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه المساعي توضح كيف يمكن للتراث الثقافي أن يكون بمثابة قوة دافعة وراء التماسك الاجتماعي والمرونة الاقتصادية وتقرير المصير.