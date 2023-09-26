لورينزو كوين: المشهد الفني في دبي مزدهر ومتفرد

أكد الفنان الإيطالي المعاصر، ذو الشهرة العالمية، لورينزو كوين، نجل أسطورة هوليوود أنتوني كوين، أن المشهد الفني في دبي مزدهر ومتفرد.

كما أعرب عن سعادته للمشاركة في حدث فني خيري مهم إذ يقدم دعماً كبيراً لحملة مجتمع ((آرت بي إيه بارت)) (Art be a Part) لجمع التبرعات، الذي يقام الجمعة المقبل، في دبي، والذي يعود ريعه لـ((دبي العطاء))، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأيضاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ((يونيسف)) في الهند، حيث تبرع كوين بمنحوتة فنية للمزاد بعنوان ((اعط)) تصور يد رجل تنضم إلى يد امرأة، مما يرمز إلى جوهر العطاء، وينقل رسالة عميقة للسلام والأمل والثقة في عالم اليوم.

وقالت الناشطة الخيرية والفنانة مِدها ناندا، مؤسِسِة مجتمع ((آرت بي إيه بارت)): ((يسعدنا انضمام لورنزو إلى مجتمعنا الدولي من الفنانين، ونشعر بالامتنان الشديد لأنه اختار تقديم مثل هذه المساهمة السخية والملهمة لجهودنا في جمع التبرعات لدبي العطاء واليونيسف)).

وتابعت: يهدف مجتمع ((آرت بي إيه بارت)) إلى مساعدة الفنانين الصاعدين الذين يحتاجون إلى منصة لجذب الأنظار والاهتمام. علاوة على ذلك، عندما يفكر الناس في شراء الأعمال الفنية، نريد أن نكون الاسم الأول الذي يتبادر إلى ذهنهم، لإضافة قيمة لاستثماراتهم بشكل يتجاوز ما يمكنهم تخيله.

وأضافت: ((باعتبارنا مجتمعاً مكرساً لدعم القضايا الإنسانية، نريد تقديم المساعدة حيث تشتد الحاجة إليها، كما هو الحال في المناطق التي تعاني من ضائقة بسبب الكوارث الطبيعية أو الحرب. نحن حريصون بشكل خاص على المساعدة في توفير الدعم للأطفال المحرومين)).

من جانبه، قال لورينزو كوين، الذي لعب والده الحائز على جائزة الأوسكار دور البطولة في أفلام هوليوود الكلاسيكية مثل((لورنس العرب)): ((أنا سعيد جداً بالانضمام للمجتمع الذي أنشأته مِدها ناندا، مما يمنح الفنانين فرصة لتلقي التقدير من بعضهم البعض، وخلق تأثير إيجابي في التعاون معاً)).

وأضاف:((إنني أتطلع إلى حضور هذا الحدث في دبي، التي أعرف أنها تتمتع بمشهد فني مزدهر. لقد شعرت أن منحوتتي ((أعطِ)) كانت اختياراً مناسباً، لأنها تهدف إلى تعزيز السلام على كوكبنا الذي تأثر بشدة بالوباء، ويواجه تهديد التوترات الاجتماعية والحروب والمجاعة)).

سمات

ويشتهر الفنان كوين بأسلوبه الترفيهي التعبيري للأيدي البشرية، حيث قام بإبداع منحوتته الأخيرة باستخدام مواد مبتكرة، بما في ذلك الراتنج والمكونات المعاد تدويرها، مما يعكس التزامه باستكشاف طرق جديدة وتجريبية في الفن، مع تعزيز الوعي البيئي.

جدير بالذكر أن أعمال لورينزو الفنية مستوحاة من أساتذة كبار، مثل مايكل أنجلو وبيرنيني ورودين. كما كان لوالده أيضاً تأثير عميق عليه، سواء كممثل أو من خلال أعماله المبكرة في الرسم والنحت المعماري.

موعد

ويُقام مزاد مجتمع((آرت بي إيه بارت)) في فندق تاج دبي في منطقة الخليج التجاري (بزنيس بي)، الجمعة المقبل، وهو جزء من مجموعة داونتاون فينشرز، الراعي الرئيسي للحدث. وسيضم المزاد أعمالاً لفنانين آخرين من الإمارات والهند وتشيلي وإيران واليابان والإكوادور وجنوب أفريقيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وإسبانيا وسنغافورة والمكسيك.

ومن بين الفنانين المشاركين في الحدث: الفنانة الإماراتية مريم شرف البالغة من العمر 27 عاماً.