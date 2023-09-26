رائعة بيكاسو «امرأة الساعة» تبدأ من دبي جولتها العالمية

بدأت مزادات سوثبيز في دبي، أمس، برامج عرض رائعة الفنان العالمي بيكاسو، ((امرأة الساعة))، النادرة، أمام الجمهور في مركز دبي المالي العالمي، حيث يستمر ذلك طوال يومين (أمس واليوم)، من الساعة 10 صباحاً حتى 7 مساءً، وقد جرى ذلك خلال فعالية خاصة أقيمت في مقر الدار بمركز دبي المالي العالمي، حضرها معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في ((دبي للثقافة)) وجوليان دوز، رئيس قسم الفن الانطباعي والحديث في دار سوذبيز في الأمريكيتين، كاتيا نونو بويز، رئيسة دار سوذبيز في الإمارات.

ومن المقرر أن تنقل اللوحة، وهي من مجموعة ماري تيريز والتر وتعود للعام 1932، إلى هونغ كونغ ولندن، بعد عرضها في دبي، ثم تعود لاحقاً إلى نيويورك حيث سيتم بيعها ضمن مزادٍ علني نوفمبر المقبل، بقيمة تقديرية تتجاوز 120 مليون دولار. ويتجاوز السعر المتوقع للكشف عن لوحة بيكاسو الرقم القياسي الذي سجلته لوحة بوتيتشيلي، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعرض فيها لوحة بهذا العيار للفنان العالمي الشهير في دولة الإمارات، والمرة الأولى التي تعرض فيها اللوحة خارج الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاماً، والمحطة الأولى لجولتها العالمية قبل عرضها في مزاد دار سوذبيز نيويورك بداية نوفمبر، كجزء من مجموعة جامعة الأعمال الفنية إميلي فيشر لانداو.

مكانة وريادة

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي: ((اكتسبت الإمارات على مر السنين مكانة مميزة كوجهة فنية عالمية تتعزز اليوم من خلال الكشف عن لوحة بيكاسو النادرة. وسيحظى عشاق الفن وجامعو الأعمال الفنية في الدولة بشرف مشاهدة هذه التحفة الفنية أولاً قبل انطلاقها في جولة حول العالم.

وتابع: نشيد باختيار دار سوذبيز الإمارات لتكون أول محطة للأيقونة الفنية الشهيرة التي تعود للعرض خارج أمريكا بعد 50 عاماً. وتؤكد استضافة دبي لها دور الإمارة في استقطاب أرقى الأعمال الفنية واهتمامها بدعم الحركة الفنية العالمية)).

وتابع معاليه: ((نرحب بمثل هذه المساعي التي تعزز مشاركة المجتمعات المحلية في عالم الفن الدولي، ونحرص على بناء منظومة ثقافية وإبداعية أقوى. فهذه وسيلة لتثقيف الجيل القادم من الفنانين وتعريفه بأهمية الإبداع والقيمة التي يحملها. ولا شك أن المجتمع الفني المزدهر في البلاد يدين بنجاحه إلى مزيج من التأثيرات المحلية والدولية. ونحن ملتزمون بإثراء المشهد الفني العالمي عبر تعزيز أطر التعاون والتبادل الثقافي)).

محطة

من جهته، أشار جوليان دوز رئيس قسم الفن الانطباعي والحديث في دار سوذبيز في الأمريكيتين، إلى أن اللوحة تعرض لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية. واستطرد: نحن سعداء أنها حطت في دبي، هذه المدينة التي باتت مكاناً لامعاً وهاماً للثقافة والفن على اختلاف أنواعه، ومؤكد أن الجمهور في دبي يتمتع بذائقة عالية في الفن ويقبل بشكل واسع على مثل هذه الأعمال الفنية النادرة، وقد سبق لنا أن أحضرنا العديد من الأعمال الفنية ذات القيمة العالية وتم بيعها بكل سهولة، على الرغم من ارتفاع سعرها نظراً لوجود محبين للفن ومنتقين يحرصون على اقتناء أفضل الأعمال.

وقال: ((إن القيمة التقديرية للوحة يبلغ 120 مليون دولار ومن المتوقع أن يتجاوز سعرها في المزاد 180 مليون دولار، لتحطم هذا الرقم القياسي، نظراً لندرتها وأهميتها)).