أحمد الويس.. ريشة مبدعة طارت من دير الزور وحلقت عالياً

استفزت شخوص أفلام الكرتون المخيلة الفنية لدى شاب عربي مبدع اختار الإقامة في ألمانيا، أخيراً، وهو أحمد الويس، فبادر، وكونها مخزونة في ذاكرته منذ الطفولة، إلى تجسيدها بشكل خلاق، على الورق بقلم الرصاص، بعد أن كانت تلك المحاولات بدأت في الطفولة حيث اقتنى في تلك الحقبة أولى أدوات الرسم مستفيداً من أجرة تصميم الإعلانات على واجهات وجدران المحال التجارية في القرية.

وها هو، وبعد انتقاله مؤخراً إلى ألمانيا، يشق طريقاً جديدة نحو الريشة والألوان والمعارض الفنية بينما يمارس مهنة الصبغ، إلى جانب الدراسة الأكاديمية.

يرسم أحمد الويس شخصيات المشاهير التي تثير إعجابه، مثل شخصية الممثل آل باتشينو في فلم العراب، والشاعرمحمود درويش وفيروز وأم كلثوم وعبدالمجيد عبدالله، وأصالة نصري، التي رسمها في الصف الثامن، وهو بصدد رسم عبدالحليم حافظ ووردة الجزائرية، ويريد إهداء تلك اللوحات لبعض أصحابها الأحياء تذكاراً منه.

يهوى الشاب الطموح الرسم في جميع المجالات ويعرض رسوماته على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستعد لإعداد معرض خاص يضم أعمالاً بالأبيض والأسود، إضافة إلى مشروع ثانٍ، هو رسم الرموز غير القابلة للاستبدال NFT الرقمية، بأفكار وتصميمات جديدة، وعرضها للبيع عبر الإنترنت.

شارك في أول معرض بلوحة أنجزها في ورشة عمل قبل 5 سنوات في ألمانيا، وقد أصرت المسؤولة عن الورشة على امتلاكها رغم تعلق المدرب بها، وكانت تلك اللوحة سبباً كي يؤمن المدرب بقدراته الفنية وتنميتها.

قلم رصاص

بدأت علاقة الويس مع الرسم في السادسة من عمره، مع رسم شخوص أفلام الكرتون، مثل المحقق كونان ونقار الخشب، وتلقى الدعم من المقربين، وشجعه خاله الرسام طارق الهجن.

لم يتمكن من شراء أدوات الرسم، فقد اكتفى بقلم رصاص ودفتر رسم، ويقول: بعد أن أصبح عمري 15 عاماً، تلقيت عروضاً من أهالي القرية لرسم الإعلانات على واجهات وجدران المحال التجارية، حيث ولدت لديّ روح المثابرة، وفي الوقت نفسه حصلت على مردود يسمح لي بشراء أدوات الرسم.

عمل الطفل الواعد نجاراً وحداداً خلال العطلات الصيفية، ولم يتمكن من تقديم امتحانات الصف التاسع لسنتين متتاليتين بسبب ظروف الحرب.

رحلة الأمل

في السنة التالية انتقل مع أخيه الأصغر من قرية الرمادي في ريف دير الزور في سوريا إلى تركيا، وكان تطوير موهبة الرسم سبباً لإكمال رحلتهما إلى أوروبا.

لدى وصوله إلى ألمانيا في 2015 تابع دروس الرسم، كما وفر له ((مكتب الشباب)) الدعم المعنوي والمادي، مثل أدوات الرسم، وترتيب لقاء بينه ورسامة ألمانية، وقد اقترحت تلك الرسامة عرض عمل له في معرض ضم أعمالاً للعديد من الرسامين، وأجرت معه محطة تلفزيونية لقاءً وهو يرسم خلال افتتاح المعرض.

التحق الويس بدورة تدريب مهنية للأعمال اليدوية، التي اختار فيها تعلم مهنة الدهان؛ لأنها الأقرب إلى الألوان والريشة. استطاع خلال أوقات فراغه في تلك الدورة إنجاز لوحة تعبيرية عن زخم الأفكار التي ينشغل بها المرء ويحاول تطبيقها على أرض الواقع، لكنها سرعان ما تنفجر في رأسه.

يبلغ الفنان الواعد الآن 25 عاماً، كما يخصص جزءاً من وقته للتطوع في إحدى دور العجزة، ويتطلع لدراسة البرمجة في جامعة بون أو المعهد العالي لتطوير التطبيقات في مدينة إيسن.