«حياة أقل موتاً».. اقتناص الفرح من رحم المعاناة

أنشودة محبة تعانق سحر الكلم بينما تنشّيها فضاءات التأمل، تنشر أريجها شاعرة ديدنها نسج الجمال والتغني بالإنسانية الحافلة بالتفاؤل، عبر ((حياة أقل موتاً)) ترسم بين ثناياها وفي خفايا صفحاتها شاعرتنا أميمة نصر الدين، ملامح مسارات مفعمة بالغناء المندى بجداول خيال جموح لا يمكن أن تُؤطر أو تقف الحياة معه عند حدود، ففي رحابه تسافر بنا أميمة في فضاءات مقدودة من عتق المكان تنيرها قراءاتها وتخميناتها وتكهناتها وقصصها التي يبقى بطلها الخير ورحيقها العيش.. فنجدنا حيثذاك من نبعة جمال ثر لم تنضب منذ لحنيات أورفيوس وسرديات هوميروس.

وتبدو شاعرتنا في نصوص كتابها، الصادر حديثاً، عن دار ميتافيرس بلاس للطباعة والنشر والتوزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، منهمكة بعمق، في دوزنة أوتارها الأنثوية لتروي حكايات الحياة وفق منظور جديد لا مكان فيه للصراع أو التجافي والبعاد، بل هو منحاز إلى الرقة والتسامح، ومسكون بنبت الضياء والغنائيات المشبعة بقيم الأمكنة ورفعة الأحاسيس.

وفي العموم، يحوك ديوان ((حياة أقل موتاً)) باقات فرح مطرزة بخزامى الشعر ليجلو قتامة الحاضر ويمحو تعب الأيام، مشكلاً بذلك دعوة إلى الإصرار على الحياة مقرونة بالسرور، أياً كانت المشاق والعقبات. جدير بالذكر، أن الكتاب يعد ثاني إصدارات الشاعرة السورية أميمة نصر الدين. ومن المقرر أن توقعه خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته المقبلة.