الأكاديمي العادي والأكاديمي المبدع

سأترك جانباً تاريخ نشوء الأكاديمية التي تعود إلى أفلاطون، وتطورها، وظهور الأكاديميات المتعددة في العالم الأوروبي بشكل خاص. وذلك كي أنطلق من الواقع الراهن وما يتواضع عليه الناس باسم الأكاديمي.

ففي بعض دول العالم هناك المؤسسة الأكاديمية التي تضم عدداً محدوداً ممن لهم شأن كبير في حقل من حقول العلوم الإنسانية والطبيعية.

لكن المتعارف عليه الآن هو أن الناس يطلقون على كل من يعمل في المؤسسات الجامعية من حملة الدكتوراه لقب أكاديمي، وهذا يعني أن الأكاديمي هو شخص تخصص بعلم من العلوم أو أحد فروعه تخصصاً عالياً وحصل على شهادة اعتراف عالية تؤهله للعمل في المؤسسات العلمية الطبيعية والإنسانية.

ومن حيث المبدأ فإن الزاد المعرفي للمتخصص بعلم من العلوم وحاصل على لقب الدكتوراه يجب أن يكون غنياً وأغنى من غيره في المجال نفسه ممن لم يتابع تحصيله العالي. أقول من حيث المبدأ، لأن واقع الحال لا يؤكد قولنا هذا بشكلٍ عام.

وهناك فرق بين المبدع، وخصوصاً في حقل العلوم الإنسانية والأدب والفنون على اختلافها من جهة والأكاديمي من جهة ثانية، فأغلب المبدعين في هذه المجالات ليسوا من الحاصلين على درجة الدكتوراه، بل وهناك عدد قليل جداً من الأكاديميين المبدعين في الأدب والفن والفلسفة.

ولهذا فقد شاع قول في تعريف الدكتور الأكاديمي في هذه المجالات مفاده: إن الأكاديمي في الأدب والفن والفكر عموماً هو ذلك الشخص الذي حصل على شهادة دكتوراه في أعمال شخص مبدع لا يحمل دكتوراه.

فعدد رسائل دكتوراه الفلسفة التي كتبت عن وجودية سارتر الذي لم يكن أكاديمياً، تفوق صفحاتها بمئات المرات، إن لم أقل بالآلاف، الصفحات التي كتبها سارتر.

الأكاديمي العادي مهنة تعليم لا تخرج من إطار الجامعة أو المعهد، فيما الأكاديمي المبدع هو الذي يخرج من أسوار المهنة ويقدم ما ليس بمألوف أو معهود أو معروف، فيحتل مكانة تفيض عن المؤسسة الجامعية الرسمية، لتصل إلى عالم المعرفة الكلية.

فالجامعات متخمة بالأكاديميين العاديين، والذين هم صناديق معرفة مفيدة ولا شك في حقل مهنتهم، لكنها فقيرة بالأكاديميين المبدعين. وسبب ذلك أن الأكاديمي المبدع ليس مبدعاً لأنه أكاديمي، بل هو موهوب اغتنى بالمعرفة وتحولت موهبته إلى مصدر تفكير جديد.

والمبدعون في العلوم الطبيعية هم الموهوبون الجالسون في المخابر ليكشفوا الأسباب الخفية لهذه الظاهرة أو تلك، ويخوضون تجاربهم ويطرحون فرضياتهم إلى أن تصدق فرضية ما وتغدو علماً، وهذا هو الاكتشاف العلمي. الاكتشاف الذي يتحول إلى أساس إما لمعرفة جديدة أو لدحض معرفة قديمة.

والمبدعون الأكاديميون في العلوم الإنسانية والمباحث الأدبية، هم الذين يجهدون في صياغة مناهج جديدة في المعرفة الإنسانية والنقد الأدبي.

فما زلنا ندين لهيجل بمنهجه الدياليكتيكي، وليس فوكوياما في فكرته عن نهاية التاريخ.

وما زلنا أيضاً ندين للأكاديمي لليفي شتراوس بمفهوم البنية وتحول البنيوية إلى منهج في العلوم الاجتماعية - الأنتروبولوجية، وفي النقد الأدبي، وما تشعب عنها من زوايا رؤية فلسفية.

ما زال النحاة الأكاديميون العرب يسيرون على هدي الأقدمين فيما يتعلق بالاستشهاد الشعري على قواعد النحو وحصره في شعراء الجاهلية وصدر الإسلام وبداية العصر الأموي.

فيكون عمرو بن كلثوم مرجعاً شعرياً عن قواعد النحو، فيما لا يعتد بأبي تمام والمتنبي وأبي العلاء المعري. وهذا تعصب لا يليق بتطور نحونا. وقس على ذلك في مباحث علم التاريخ والعلوم الإنسانية ونقد الأدب والشعر.