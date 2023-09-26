في المقال السابق امتدحت المستوى الذي كانت عليه مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي، وكنت معجباً أكثر بخيال معلق المباراة الإماراتي فارس عوض، عندما عبر عن حلاوة الأداء بعد نهاية الشوط الأول بقوله: ((هناك خبر سار))، فللمباراة شوط ثان انتظروه.. تذكرت ذلك وأنا أتابع مباراة الوصل وبني ياس في ختام الجولة الثالثة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، وتحديداً عندما سجل كابتن الوصل ونجمه المتألق علي صالح هدفاً بكعبه أثار صيحات الجماهير في المدرج، وصيحات معلق المباراة المتميز عامر عبد الله، الذي لم يكتف بكلمات الغزل في وصف الهدف الفريد، بل دعانا للتصفيق لصاحب الهدف ((صفقوا له.. صفقوا له)).. نعم نصفق لكل المتميزين من لاعبينا المواطنين الذين ينافسون زملاءهم المحترفين الأجانب، ويفرضون أنفسهم كلاعبين أساسيين، بل بعضهم يتفوق، على شاكلة علي صالح، ويوقظ في داخلنا مشهد كل المتألقين من أبنائنا في صفوف المنتخب الوطني الذي نريده ونبحث عنه، تحقيقاً لتكرار مشهد الوصول لنهائيات كأس العالم في 2026.

نعم نصفق أيضاً للهدف الرائع الذي سجله لاعب العين سفيان رحيمي في مرمى عجمان ((على الطاير)).

آخر الكلام

نصفق جميعنا لكل من يدفع بكرة الإمارات إلى الأمام، فقد آن الأوان لاستعادة ما كان، وتقدم الصفوف مرة أخرى على الصعيد القاري أندية ومنتخبات، ونتمنى ألا نتوقف عن التصفيق.