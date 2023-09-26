الهوية تبدأ من المدرسة

كانت المدارس ولا تزال هي منبع أهم الثروات الوطنية، منها تتخرج أجيال تحمل الرايات في المستقبل، ومنها يكتسب الأبناء المعرفة، وفيها تصقل المواهب، وفي كل المجالات الإنسانية، من تاريخ إلى جغرافيا إلى تربية دينية إلى لغة أم يتعلمون قواعدها ونحوها وكتابة حروفها، وتتشكل بها هويتهم ليكونوا امتداداً لمن سبقوهم، وجعلت العلوم شيئاً محبباً.

المدرسة كانت وستبقى هي التي تقدم لنا الطبيب والمهندس والمدرس والرسام والكاتب والإعلامي والشاعر والرياضي والمخترع، فيها تنمو المواهب، ويتعرف الطالب على ميوله، ويخط بدايات طريقه، هناك حيث يخطو بثقة نحو الجامعة والعمل وإثبات الذات، وها هي الأسماء تتردد على مسامعكم، عن الأجيال الأولى السابقة، أسماء انطلقت وتميزت وحققت أحلاماً لأصحابها ولأهلهم وأوطانهم، كانت أكبر من الظروف المحيطة بها، ومن عاش زمن البدايات يعرف ذلك جيداً، أجيال امتازت بالصلابة والإرادة، أرادت أن تحدث فارقاً بينها وبين الذين يدفعونها إلى العالم، آباء وأمهات كان غالبيتهم أميين، لم يدركوا المدارس، فكانوا سنداً، وكانوا دافعاً، هم الحافز الأول من بعد أولي الأمر الذين بنوا المدارس وفتحوا الأبواب أمام العلم.

كان الكل يشجع الطلاب في زماننا، علمونا الكتابة في ((مجلات الحائط))، والخطابة في الإذاعة المدرسية الصباحية ووقت ((الفسحة)) والتمارين في الطابور، وعرفونا على الألعاب الرياضية، من كرة القدم إلى السلة إلى الطائرة، ومن تنس الطاولة إلى الجري وإلى القفز، ودربوا الجميع على الأناشيد مع تشكيل فرق موسيقية، وفتحوا باب التنافس في المدرسة، ومع المدارس الأخرى، كانت الأنشطة التي نقضي فيها أوقاتنا لا تقل أهمية عن الدروس والمناهج المقررة، لأن المدرسة كانت تبني شخصية الطالب، وتعلمه مقدمات كل العلوم.

وكان المعلم الواقف أمامنا قدوة يقتدى بها، وكان للقلم والدفتر والأدوات الأخرى قيمة كبيرة، وكانت ((السبورة)) سيدة المشهد الجميل في الفصل الدراسي.

وقد يكون للحديث بقية.