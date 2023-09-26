حريتك وقناعاتي!

منذ فترة طويلة وأنا أفكر في هذا السؤال الإشكالي: هل هناك حدود لحرية التعبير بالنسبة للفرد في المجتمعات الغربية وخاصة عندما يصل الأمر إلى حد التطاول على عقائد ومشاعر الآخرين؟ أم أن المنهجية والموضوعية التي قام عليها الأمر النقدي في الغرب لا تضع أي وزن للأمور المتعلقة بالعواطف الدينية والوطنية؟

وكلما حملت نشرات الأخبار خبراً أو تقريراً عن تعديات بعض الأفراد في بعض الدول الأوروبية على القرآن أو على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثارت هذه الإشكالية مجدداً، لأنها ليست مجرد سلوك عابر أو شأن داخلي لهذه الدول التي تحمي هؤلاء العنصريين، بل هي شأن وممارسة متكررة وثابتة وذات تأثيرات ممتدة، ويتمثل الأثر الأول في أن هذه العنصرية المقيتة تطال معتقدات المسلمين الذين يعيشون في المجتمعات الغربية نفسها، أما الأثر الثاني فيتمدد ليطال ملايين المسلمين في باقي أنحاء العالم ممن توجه هذه الاعتداءات ضد معتقداتهم!

كيف لهذه الأنظمة التي تمنح الفرد كامل حقوقه وتحافظ على حريته ومعتقداته، وتسن آلاف التشريعات لحمايته ضد الكراهية والعنف والجريمة و... الخ حتى تشمل بحمايتها وحصانتها الحيوان الذي تحرم ذبحه، أن تسمح بالاعتداء على عقائد الآخرين! والسؤال بأي قانون ومنطق يباح إذن لشخص أو عدة أشخاص أن يحرقوا كتاباً مقدساً يقدسه ملايين الناس، وتحت أسماع وأمام أنظار كل البشر وتحت حماية وحراسة الدولة؟ أين حقوق الآخرين؟ ماذا عن مشاعر ملايين الناس وقناعاتهم وأفكارهم؟ ماذا عن المصالح المشتركة؟ وكما أن هناك قوانين مشددة حيال معاداة السامية، لماذا لا يكون الأمر كذلك حيال معاداة الإسلام أو أي معتقد آخر؟

إن دعوات التسامح، والدعوات المستمرة لاستمرار الحوار بين الثقافات، وقوانين مناهضة العنصرية والكراهية.... الخ، تصير في خبر كان، وتؤثر بالتالي على مسيرة مشاريع هائلة ومهمة في طريق التعاون وتقريب الأفكار ووجهات النظر، كل هذا يتوقف في أرضه حين تسيطر الكراهية ومبادرات العداء، وحين يسمح لبعض مجانين العنصرية أن يحرقوا نسخاً من القرآن لا لسبب إلا لعداوات تملأ صدورهم!