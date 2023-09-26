دولة المدينة الواحدة تنتخب رئيساً جديداً

في الأول من سبتمبر الجاري، أجريت في سنغافورة، التي بناها زعيمها الأسبق ((لي كوان يو)) بكثير من الحكمة والحصافة، انتخابات رئاسية هي السادسة في تاريخها، والثالثة التي يتنافس عليها أكثر من مرشح، وذلك لاختيار بديل لرئيسة الجمهورية حليمة يعقوب التي تم انتخابها بالتزكية عام 2017 كأول امرأة تتولى هذا المنصب.

يعتقد الكثيرون أن منصب الرئاسة في سنغافورة منصب شرفي إلى حد كبير، وأن شاغله يجب أن يبتعد عن السياسة وأحزاب البلاد، ويتصرف بناء على نصيحة مجلس الوزراء. لكن الحقيقة هي أن رئيس الجمهورية في سنغافورة يتمتع بسلطات تقديرية واسعة، فهو مثلاً الوصي على الاحتياطات المالية للدولة وله صلاحية نقض أي ميزانية وأي تعيينات في المناصب العامة الرئيسية كرئيس المحكمة العليا وقضاتها ومفوض الشرطة. وله الحق أيضاً في إقالتهم وفي تفويض سلطة مكافحة الفساد بإجراء التحقيقات إذا ما امتنع رئيس الوزراء عن منح هذا التفويض.

في انتخابات هذا العام تنافس ثلاثة مرشحين وهم: نائب رئيس الوزراء السابق ((تارمان شانموغاراتنام)) (66 عاماً) المفضل لدى حزب العمل الشعبي الحاكم منذ عام 1959 دون انقطاع، ومسؤول الاستثمار السابق في صندوق الثروة السيادية ((نغ كوك سونغ)) (75 عاماً)، والرئيس التنفيذي السابق لشركة التأمين ((NTUC))، ((تان كين ليان)). وكل هؤلاء الثلاثة قاموا قبل دخولهم السباق الرئاسي بفك ارتباطاتهم بأحزابهم السياسية وتصفية كل علاقاتهم بالجهات التي كانوا يعملون لديها، علاوة على تقديم شهادات تؤكد عدم امتلاكهم لحصص في الشركات العامة أو الخاصة، وذلك استجابة للضوابط الصارمة التي يفرضها دستور البلاد.

على أن الانتخابات شهدت للمرة الأولى تنافساً ضارياً بين مرشحين أقوياء ثلاثة من ذوي وجهات النظر المتباينة، بل تميزت، خلافاً للمتوقع، باتهام المرشحين لبعضهم البعض باستقطاب الناخبين من خلال محاولة تسييس بعض القضايا خلال عملية انتخابية يفترض أنها مرسخة للوحدة الوطنية، ناهيك عن إطلاقهم وعوداً سياسية تتجاوز منصب الرئاسة.

فمثلاً وعد المرشح ((تان كين ليان)) ناخبيه بأنه سوف يستخدم نفوذه كرئيس للدفع بسياسات حكومية تؤثر إيجاباً على تكاليف المعيشة والإسكان والوظائف، كما تعهد بتقصير مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور ومنح علاوات للمجندين، وهو ما عد تجاوزاً غير مسبوق وتدخلاً في سلطات رئيس الوزراء. وهذا المشهد كان، بطبيعة الحال، مغايراً كلياً لمشهد الانتخابات الرئاسية الماضية التي قررت فيها لجنة الانتخابات أنه لم يتقدم إليها مرشح مؤهل باستثناء حليمة يعقوب، العضو السابق في الحزب الحاكم ورئيسة البرلمان، فتم انتخابها بالتزكية وسط جدل واسع.

في نهاية السباق، أعلن عن فوز المرشح تارمان بأغلبية ساحقة بلغت 70.40 % من الأصوات. وبهذا سوف تتداخل فترته الرئاسية مع الانتخابات العامة المقرر إجراؤها عام 2025، وسط تقارير تتوقع إقدامه على الاستقالة لاحقاً للترشح كرئيس للوزراء باسم حزب العمل الشعبي الحاكم خلفاً لرئيس الوزراء الحالي ((لي هسيين لونغ)) الذي يهيمن على المنصب منذ عام 2004 والذي أبدى رغبته في التقاعد، خصوصاً وأن استطلاعاً للرأي أجري عام 2016 أفاد بأنه يحظى بتأييد نحو 69 % من السنغافوريين ليكون زعيم البلاد المقبل.

لكن كيف استطاع هذا المرشح، المنتمي إلى الأقلية الهندية، أن يكتسح الانتخابات الرئاسية ويتفوق على منافسين أقوياء؟

بعض المراقبين يرى أن السبب هو نجاحه في أن يميز نفسه عن الحزب الحاكم، الذي واجه في السنوات الأخيرة فضائح فساد نادرة رغم أنه يتخذ من ضرب الفساد وعدم التسامح مطلقاً مع الفاسدين شعاراً له، وذلك على الرغم من عمله الطويل تحت مظلته وانتمائه إليه لأكثر من عقدين، علاوة على نجاحه في تقديم نفسه للناخبين كمرشح إصلاحي له نظرته الخاصة المستقلة للأمور وغير قابل للخضوع لضغوط الحزب الحاكم أو أي قوى خارجية، كما تمت الإشارة إلى عامل آخر هو جرأته التي تمثلت في إطلاقه تصريحاً ذات مرة خارج الخط الحزبي قال فيه، إن سنغافورة باتت مستعدة لتعيين رئيس حكومة من خارج العرقية الصينية، وهذا يتعارض مع موقف الزعيم الحالي ((لي هسيين لونغ)) ونائبه السابق الذي صرح أن السنغافوريين ليسوا مستعدين لدعم زعيم من الأقليات العرقية.

أما البعض الآخر، فقد أشار إلى أسباب أخرى منها وقوفه كبرلماني خلف مقترحات وسياسات خاصة بالرعاية الاجتماعية للفقراء وكبار السن، ناهيك عن أنه صاحب سجل حافل بالانتصارات الساحقة في دائرته الانتخابية (غورونغ) لصالح الحزب الحاكم، حيث حققت الدائرة أعلى النتائج للحزب على مستوى البلاد في انتخابات عامي 2015 و2020.