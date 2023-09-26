تطوير الكفاءات الإعلامية

يقام منتدى الإعلام العربي خلال دورته 21 هذا العام، تحت شعار ((مستقبل الإعلام العربي))، الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. هذا المنتدى الاستثنائي، الذي يسلط الضوء على واقع الإعلام العربي وتأثره بحداثة تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي لها دور لافت في تطوير العمل الإعلامي العربي، وتعزيز الإسهام الإيجابي في صنع مستقبل أفضل له.

((الشباب هم ثروة الإمارات الأغلى، والاستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم أولوية وطنية، لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، التي تشهدها دولة الإمارات، التي تؤمن بأن الشباب هم سرّ نهضتها))– صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ولذلك، يسبق المنتدى الإعلامي يوم تمهيدي بعنوان ((المنتدى الإعلامي للشباب))، الذي ينعقد بالتزامن مع فعاليات منتدى الإعلام العربي، والتي تعتبر الخلوة الإعلامية الخاصة بالشباب، مخصصة حصرياً لهم، حيث تحرص على إعداد جيل من الإعلاميين الذين يمتلكون المهارات اللازمة في التطوير الإعلامي بحرفية، فهم الأكثر اطلاعاً على كل ما هو جديد في التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى امتلاكهم المهارات والقدرات الكافية لاستخدام الابتكار والإبداع، بالإضافة لبناء إعلام قوي ومتفرد ومستدام.

((المنتدى الإعلامي للشباب)) هو بلا شك تحفيز للطاقات الشابة، وتعزيز مشاركتها الفعالة في صنع إعلام المستقبل، التي تزيد من رغبتهم في صنع الاختلاف الاستثنائي في مجال الإعلام، في هذا المنتدى يشارك أكثر من 200 طالب وطالبة معنيين بالإعلام، في أبرز الفعاليات التي تضم مجموعة متميزة من المتحدثين، الذين يسلطون الضوء على أبرز الفرص المتاحة في قطاع الإعلام، وآخر تطوراته، بهدف بناء جيل جديد من الكفاءات الواعدة، التي تصنع الفرص لإعلام متطور مواكب للتقنيات ومتطلبات المرحلة الراهنة.