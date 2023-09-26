يقظة ذهنية

تمر أيامنا سريعاً دون أن نشعر بلحظاتها الجميلة التي تطل فجأة ضمن شريط ذكرياتنا، حينها نسأل أنفسنا إن كنا قد استمتعنا فعلاً بهذه اللحظات. ومرد ذلك يكون نتيجة انغماسنا في التفكير بالماضي وتركيزنا في التخطيط للمستقبل، وهو ما يفقدنا الإحساس بحاضرنا، ويسمح للقلق والتوتر بالتدفق والسيطرة على عقولنا، ما يعيق قدرتنا على الوصول لأهدافنا، وحينها نبدأ بالبحث عن طرق تخلصنا من هذه الحالة، والطريق الأمثل لذلك يمر من خلال ممارسة ((اليقظة الذهنية)) التي تمكننا من تحقيق الاستقرار في حياتنا العملية والشخصية.

مصطلح ((اليقظة الذهنية)) ليس غريباً، حيث بدأ نجمه يلمع في فضاء العالم خلال السنوات الأخيرة، ويعرفه الخبراء على أنه حالة طبيعية تشكل مفتاح تواجدنا في الحاضر، وتمكننا من المحافظة على يقظتنا الفكرية والعاطفية دون أن نثقل كاهلنا بما يحصل في محيطنا الشخصي والاجتماعي، ومن أجل الدخول بهذه الحالة نحتاج إلى الإصغاء لأنفسنا وملاحظة مشاعرنا وتفاصيل كل ما نراه ونسمعه ونشمه، وهو ما يولد لدينا أفكاراً إيجابية تسهم في تطوير مهاراتنا وحياتنا.

تمتلك ((اليقظة الذهنية)) القدرة على تقليل استجابة الجسم للتوتر، وتغيير نشاط الدماغ لا سيما في المناطق المرتبطة بتنظيم الانتباه والعاطفة، وبذلك نصبح أقل عرضة للتفاعل مع الأفكار السلبية والاستغراق في التفكير فيها، كما تقلل من ردود الفعل العاطفية غير المفيدة في أوقات التوتر والضغط، وهو ما يكسبنا قدرة التركيز في حاضرنا.

أهمية ممارسة ((اليقظة الذهنية)) تكمن في منحنا قدرة التأمل في كافة الأفكار التي تمر في عقولنا واختيار الأفضل منها، إلى جانب التركيز بما تشعر به أجسادنا، وهو ما يمكننا من قياس مدى تأثير هذه الأفكار والمشاعر علينا، ومعرفة قدرتنا على مواجهة الضغوط والتحديات التي تعترض حياتنا العملية والشخصية.

مسار:

((اليقظة الذهنية)) تساعدنا على التركيز في لحظاتنا الحالية والاستماع إلى أنفسنا.