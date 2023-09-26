الإعلام والذكاء الاصطناعي

في عام ألفين وواحد، انطلق منتدى الإعلام العربي في دورته الأولى من إمارة دبي، تلك المدينة الحاضنة للإبداع والتميز والنجاح، وقد حقق خلال أكثر من عقدين من الزمن سمعة وشهرة ونجاحاً لافتاً على مستوى المنطقة العربية، ليصبح اليوم أحد أهم الأحداث في روزنامة الفعاليات الإعلامية العربية.

قيادات وكوادر إعلامية عربية، تحرص سنوياً على المشاركة في فعاليات هذا المنتدى الإعلامي، إيماناً منها بأهمية مخرجات الموضوعات التي تناقش في أروقته.

تحول جذري كبير مرّ به قطاع الإعلام خلال الأعوام الماضية، وما زال مشوار التطور يمر بمرحلة انتقالية سريعة، فنحن أمام تحولات جذرية جديدة، سيشهدها الإعلام قريباً، خصوصاً مع عالم الذكاء الاصطناعي، لذلك، لا بد على المؤسسات الإعلامية المهنية أن تتماشى مع ذلك التطور سريعاً، لكيلا تكون متخلفة عن الركب، ومتراجعة عن التطور، وفي ظل هذه التحديات، تنطلق اليوم فعاليات منتدى الإعلام العربي، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة، على مدى يومين، وتتخلله جلسات وأجندة شاملة، تعكس طموحات المجتمع الإعلامي العربي لمستقبل القطاع في المنطقة.



الجميع يؤمن بأن خلف كل نجاح فريق عمل عظيم، وبالنظر إلى منتدى الإعلام العربي، لا بد أن نذكر فرق العمل التي قادت مسيرة نجاح الحدث منذ انطلاقته حتى يومنا هذا، قامات إعلامية وطنية رصينة، غيورة على وطنها، متفانية في عملها، حريصة على التميز والريادة، وتحقيق التوازن بين الإدارة الصلبة والقوة الناعمة، نُكِنّ لتلك القيادات الإعلامية الناجحة كل الاحترام والمودة.