إصابة 8 أشخاص إثر تعرض طائرة من الإكوادور إلى فلوريدا لاضطرابات



أصيب ثمانية أشخاص كانوا على متن رحلة لشركة "جيت بلو" من الإكوادور إلى ميامي بسبب اضطرابات شديدة تعرضت لها الطائرة في الجو أثناء اقترابها من مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي في فلوريدا، حسبما ذكرت الشركة.

وقال بيان للشركة إن الرحلة القادمة من جواياكيل بالإكوادور "تعرضت لاضطراب شديد مفاجئ" لدى اقتربتها من جنوب فلوريدا.

وأوضحت الشركة أن رجال الأسعاف نقلوا سبعة ركاب وأحد أفراد الطاقم إلى المستشفى "للتقييم وتلقي العلاج"، مضيفة أن الطائرة هبطت بسلام.

وجاء في البيان "جيت بلو ستعمل لدعم عملائنا وأعضاء الطاقم.. تم استبعاد الطائرة من الخدمة من أجل الخضوع للفحص".



