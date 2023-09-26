9 قتلى بينهم ثمانية مهاجرين في حادث سير بتونس

(MENAFN
- Al-Bayan)
قضى تسعى أشخاص بينهم ثمانية مهاجرين متحدّرين من دول تقع في إفريقيا جنوب الصحراء في حادث سير وقع ليل الأحد الإثنين في وسط تونس، وفق ما أعلن جهاز الحماية المدنية.
والحادث الذي أوقع أيضا خمسة جرحى بينهم أربعة من إفريقيا جنوب الصحراء، وقع عندما انقلبت شاحنة صغيرة كانت تقلّهم على طريق تربط بين مدينتي نصرالله ومنزل المهيري في ولاية القيروان، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية في الولاية.
ويكثر في تونس هذا النوع من الحوادث، خصوصاً في المناطق الريفية حيث يستخدم عمّال كثر وسائل نقل غير ملائمة لكن منخفضة التكلفة للتوجّه إلى العمل في الحقول.
وبحسب المرصد الوطني لسلامة المرور، قضى منذ مطلع العام الحالي أكثر من 850 شخصا في حوادث سير، بزيادة نسبتها 17,6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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