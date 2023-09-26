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9 قتلى بينهم ثمانية مهاجرين في حادث سير بتونس

9/26/2023 3:06:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قضى تسعى أشخاص بينهم ثمانية مهاجرين متحدّرين من دول تقع في إفريقيا جنوب الصحراء في حادث سير وقع ليل الأحد الإثنين في وسط تونس، وفق ما أعلن جهاز الحماية المدنية.

والحادث الذي أوقع أيضا خمسة جرحى بينهم أربعة من إفريقيا جنوب الصحراء، وقع عندما انقلبت شاحنة صغيرة كانت تقلّهم على طريق تربط بين مدينتي نصرالله ومنزل المهيري في ولاية القيروان، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية في الولاية.

ويكثر في تونس هذا النوع من الحوادث، خصوصاً في المناطق الريفية حيث يستخدم عمّال كثر وسائل نقل غير ملائمة لكن منخفضة التكلفة للتوجّه إلى العمل في الحقول.

وبحسب المرصد الوطني لسلامة المرور، قضى منذ مطلع العام الحالي أكثر من 850 شخصا في حوادث سير، بزيادة نسبتها 17,6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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