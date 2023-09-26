دواء ينبت أسناناً بشرية

(MENAFN
- Al-Bayan)
باشرت شركة أدوية يابانية ناشئة، تطوير دواء جديد، يحفز إنبات أسنان جديدة للبشر، بدل التي تفقد، وهو العقار الذي قد يكون الأول من نوعه بالعالم. وتهدف الشركة إلى طرح الدواء في الأسواق بحلول 2030.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أنه من المتوقع أن تبدأ شركة توريجيم بيوفارما، التي تمولها جامعة كيوتو، تجارب سريرية على البالغين الأصحاء، بحلول يوليو 2024، للتأكد من سلامة الدواء، بعد أن نجح الفريق في إنبات أسنان جديدة للفئران في عام 2018. وقدم العلماء المشاركون في البحث عقاراً يتثبط البروتين الذي يمنع نمو الأسنان ويحفز نموها.
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