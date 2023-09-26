دواء ينبت أسناناً بشرية

باشرت شركة أدوية يابانية ناشئة، تطوير دواء جديد، يحفز إنبات أسنان جديدة للبشر، بدل التي تفقد، وهو العقار الذي قد يكون الأول من نوعه بالعالم. وتهدف الشركة إلى طرح الدواء في الأسواق بحلول 2030.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أنه من المتوقع أن تبدأ شركة توريجيم بيوفارما، التي تمولها جامعة كيوتو، تجارب سريرية على البالغين الأصحاء، بحلول يوليو 2024، للتأكد من سلامة الدواء، بعد أن نجح الفريق في إنبات أسنان جديدة للفئران في عام 2018. وقدم العلماء المشاركون في البحث عقاراً يتثبط البروتين الذي يمنع نمو الأسنان ويحفز نموها.