«ميسي» يتوج بكأس رئيس الدولة للخيول في هولندا

حقق الجواد ((ميسي)) لقب المحطة الهولندية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في مضمار ((دوندخت)) العشبي بمدينة لاهاي الهولندية، ضمن سلسلة سباقات النسخة الـ 30، في ختام الجولات الأوروبية للكأس الغالية، والتي شهدت حضوراً جماهيرياً مميزاً، وأصداء إعلامية واسعة.

وحققت المحطة الهولندية، أول من أمس، مكاسب مهمة لمسيرة الكأس، التي تجوب دول أوروبا والعالم، وذلك في ختام سباقاتها الأوروبية الـ 9، التي أقيمت في فرنسا، وإيطاليا، وبولندا، والسويد، وبلجيكا، وبريطانيا، وروسيا، وألمانيا، وهولندا، ما يؤكد التفاعل المميز لملاك ومربي الخيل العربي بكافة دول العالم مع سباقات البطولة، وشغفهم الكبير بالحدث التاريخي.

وسجل الجواد ((ميسي)) للمالك فيدو كيرسميكرز، وتحت إشراف المدرب تيمو كيرسميكرز وقيادة الفارس وليام مونجيل، انتصاراً مهماً في مسيرته المميزة، وأبهر الحضور، بانطلاقته القوية، متخطياً الجواد ((سلوى)) للمالك وذنان ريسينج، وإشراف المدرب ألبان دي ميول وقيادة الفارس ستيفن بروكس، بفارق نصف طول.

وأقيم السباق لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة.

وأضاف الجواد ((ميسي)) لقب الكأس الغالية إلى سجله مجدداً، بعد فوزه بلقب المحطة البلجيكية في 2020، كما سبق له الفوز بمجموعة كبيرة من الألقاب، وفي مقدمها لقب جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (الفئة الأولى) في أبوظبي 2020.

ويقام السباق بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لرفعة شأن الخيل العربي الأصيل بكافة دول العالم، انطلاقاً من نهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

شهد المنافسات وتوج الفائزين، فيصل الرحماني مشرف عام سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وعلي الشحي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى مملكة هولندا، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وتسلم المدرب تيمو كيرسميكرز والفارس وليام مونجيل كأس المحطة الهولندية.

وحضر السباق علي الظفيري سفير الكويت، وعبدالله الحارثي سفير سلطنة عمان، وضيف الله الفايز سفير الأردن ، وسحر غانم سفيرة اليمن، وعادل السفياني من سفارة المملكة العربية السعودية، وأحمد موسى من سفارة فلسطين.

ريادة

وقال فيصل الرحماني: ((فخورون بالنجاحات الكبيرة التي حققها سباق هولندا في ختام المحطات الأوروبية للكأس الغالية، ونؤكد أن نجاحات سباقاتنا العالمية، ما هي إلا ثمرة الدعم الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لمسيرة الحدث وريادته في المضامير العالمية)).

وأوضح: ((تمثل سلسلة السباقات ومسيرتها الريادية الممتدة على مدار 30 عاماً، دعماً كبيراً لأسرة الخيل العربي في العالم، وبالتحديد للملاك والمربين)).