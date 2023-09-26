مربط دبي يمنح الإمارات لقب «كل الأمم»

بثلاث كؤوس ذهبية وكأسين فضيتين وأربعة ألقاب أفضلية، منح مربط دبي للخيول العربية، الإمارات لقب بطولة كأس كل الأمم لعروض الخيل العربية الأصيلة، التي اختتمت فعالياتها مساء أول أمس بمدينة آخن الألمانية.

ونال الفحل دي سراج ذهبية الأفحل، وتمكنت الفرس العالمية دي شيهانة من إحراز كأس ذهبية ثانية، وتمكن المهر دي شرار من إكمال عقد الهاتريك الذهبي بالتفوق مجدداً على منافسيه بجدارة عالية.

وبرهن مربط دبي عن قوته بإضافة كأسين فضيتين، أحرزت أولاهما المهرة ((دي آسرة))، بينما أحرزت المهرة ((دي لين)) الكأس الفضية للمهرات.

كما نال المربط كأس الرائد تي دبليو آي هيدلي التذكاري للعام الثاني على التوالي.

وأكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، أن بطولة كأس كل الأمم أكدت المكانة القيادية للمربط.

وأضاف: ((بالنتائج القياسية، نكون قد حققنا بعضاً من الأهداف التنافسية)).

من جانبه، قال عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي: ((المربط كان في مستوى الحدث بكوكبة من خيول الإنتاج المحلي ذات السجلات العالمية، ولذلك كان طبيعياً أن تحقق هذه النتائج الذهبية والألقاب الغالية)).