3 لاعبين إلى «مستر أولمبيا» من بوابة «دبي برو»

حجز 3 لاعبين بطاقات تأهلهم إلى بطولة ((مستر أولمبيا 2023))، الحدث الأكبر لمحترفي بناء الأجسام في العالم، والتي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي نهائيات بطولة ((دبي برو)) لبناء الأجسام التي نظمها نادي أوكسجين بدعم مجلس دبي الرياضي يومي الجمعة والسبت الماضيين في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 700 رياضي من المحترفين والهواة.

وتابع المنافسات سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، و اللواء طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون قطاع المنافذ الجوية، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس وعادل العلي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وماهر عبدالكريم جلفار نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، كما حضر المنافسات عدد من الشخصيات الرياضية وأعداد كبيرة من الجمهور الذي تابع العروض القوية من المشاركين من الإمارات ومن مختلف دول العالم الذين تجمعوا في دبي للمشاركة في أكبر منافسات تقام خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

احتراف

وأسفرت منافسات البطولة الرئيسية ضمن فئات الفيزيك وكلاسيك فيزيك والمحترفين عن حجز ثلاثة لاعبين من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن عمان ومن نيجيريا، لبطاقات التأهل المباشر إلى بطولة (مستر أولمبيا 2023)، ولحساب البطولة الخليجية حصل ثلاثة لاعبين من الإمارات والعراق والكويت على 3 بطاقات احتراف، وفي البطولة المفتوحة للهواة حصل 6 لاعبين على بطاقات احتراف في فئات الفيزيك، رجال هواة، وكلاسيك فيزيك، ورجال هواة، وكمال الأجسام هواة.

وحضر منافسات البطولة عدد من أبطال العالم يتقدمهم البطل المصري ممدوح السبيعي (بيج رامي) بطل العالم في بناء الأجسام وحامل لقب مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021، وبراندون كيري بطل مستر أولمبيا لعام 2019، وأحمد أشكناني صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام (مستر أولمبيا للمحترفين) لعامي 2016 و2017.

وشهدت النسخة الثانية من البطولة إقامة معرض يضم أحدث المعدات والأجهزة الرياضية ومنتجات التغذية الصحية بمشاركة عارضين من داخل وخارج الدولة واستقطب المعرض المئات من الزائرين للاطلاع على أحدث المنتجات المتعلقة بمجال بناء الأجسام وتدريبات اللياقة البدنية.