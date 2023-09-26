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زكريا أحمد: سهيل المطوع يستحق النجومية في ظهوره الأول

9/26/2023 3:06:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس المرمي في اتحاد الكرة، أن حارس فريق الإمارات سهيل المطوع، يستحق نجومية الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، بعد الظهور اللافت له خلال مباراة فريقه أمام خورفكان، حيث تألق بشكل لافت في أول ظهور له، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه، والتصدي للمحاولات الهجومية لفريق خورفكان، ما ساهم في تحقيق فريقه أول فوز له بالدوري هذا الموسم، فيما نجح حسن حمزة حارس شباب الأهلي، في تعوض غياب الحارس المخضرم ماجد ناصر، واستطاع الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراة فريقه أمام البطائح.

وقال الدكتور زكريا أحمد إن مستوى الحراس خلال الجولة الثالثة، كان لافتاً للنظر، على الرغم من ضعف المنظومة الدفاعية لعدد من الفرق، إلا أن حراس المرمى في فرق الوحدة، العين، شباب الأهلي، الشارقة، الجزيرة، الإمارات، ساهموا في الحفاظ على نظافة شباكهم، كما شهدت الجولة تكراراً للأهداف التي تأتي من المواجهات الصريحة بين الحارس والمهاجم ((الانفراد)).

وأضاف الدكتور زكريا أحمد: إن أكثر أخطاء الحراس في الجولة الثالثة، هي التمركز الخاطئ، حيث جاءت 7 أهداف على الحراس من تمركزهم الخاطئ، فيما لم تشهد الجولة تسجيل أي بطاقات على الحراس، في إشارة إلى ثباتهم الانفعالي، ودعمهم لجهود زملائهم اللاعبين.

واختتم الدكتور زكريا أحمد: بنهاية الجولة الثالثة، لا تزال أخطاء اتخاذ القرار، مع ردة الفعل، من أكثر الأخطاء التي تؤثر في الفرق، على مدى الجولات الثلاث الماضية، حيث نتج عنها تسجيل 18 هدفاً، وتسبب الحراس في 19 هدفاً بشكل صريح من مجموع 73 هدفاً، منها 10 أهداف من التسديد خارج منطقة الـ 18، و11 هدفاً من ضربات الرأس، ما يتطلب مزيد من العمل في التنظيم الدفاعي من قبل الأجهزة الفنية.

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