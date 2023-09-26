محمد عبد الله يتفوق على الألماني دانييل سايبيرت

سحب الحكم الدولي محمد عبدالله بساط النجومية والتألق من الحكم الألماني دانييل سايبيرت خلال أحداث الجولة الثالثة لدوري أدنوك، بعد أن تألق في إدارة مباراة الوصل مع بني ياس، حيث أحكم قبضته على سير المباراة، وأحسن التعامل مع لاعبي الفريقين، وتعامل بخبرة كبيرة مع عدد من حالات اللعب التي أثارت جدلاً، بقمة التركيز واتخاذ القرارات المناسبة، منها الكرة التي لمست يد جواو فيكتور مدافع بني ياس بدون قصد، وتصدى لمحاولات التحايل من بعض اللاعبين لنيل قرارات غير مستحقة.

أما الألماني دانييل سايبيرت فأدار مباراة العين مع عجمان ولم يجد صعوبة في التعامل مع المباراة التي جاءت من طرف واحد، نظراً للأداء القوي من لاعبي العين والتراجع الغريب في أداء لاعبي عجمان، واختبر الحكم في حالة واحدة عندما طالب لاعبو العين بركلة جزاء نتيجة الاحتكاك بين لاعب عجمان ناصر عبد الهادي وبين ولاعب العين أريك، وأشار الحكم دانييل باستمرار اللعب لأن الاحتكاك طبيعي ولا يرتقي لقرار ركلة جزاء.

أداء قضاة الملاعب جاء جيداً في معظم المباريات ولا توجد أي أخطاء مؤثرة في سير ونتائج المباريات، وهذا يحسب للإدارة التنفيذية للجنة الحكام الذين وضعوا الحكم المناسب في المكان المناسب، وشهدت الجولة عودة الحكم حمد علي يوسف بعد غياب، وأدار مباراة كلباء والجزيرة باقتدار، أما الملاحظة الوحيدة التي تؤخذ على الحكام خلال الجولة الثالثة هي الإفراط في استخدام البطاقات الصفراء، ووجود حالات لا يستحق أصحابها نيل تلك البطاقات والتغاضي عن حالات أخرى كان أصحابها يستحقون.

حالات تحكيمية

* سالم راشد مدافع كلباء كان يستحق بطاقة حمراء في التلاحم القوي مع لاعب الجزيرة علي مبخوت.

*وفق الحكم أحمد سالم في عدم احتساب ركلة جزاء على مدافع الشارقة نتيجة التعديل الجديد في قانون اللعبة.

* اعتبر الحكم أحمد عيسى أن التلاحم بين مدافع من البطائح ومهاجم من شباب الأهلي احتكاك طبيعي لا يرتقي لركلة جزاء.

*حالة الطرد الوحيدة التي تمت خلال الجولة الثالثة للاعب البطائح ديني بورغس صحيحة بعد إعاقته للاعب شباب الأهلي جيسوس.