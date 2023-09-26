«فيكتوري» جاهز لمواصلة النجاح عبر «سردينيا للفورمولا1»

يكتمل في مدينة أولبيا الإيطالية اليوم وفد فريق فيكتوري استعداداً للمشاركة في منافسات جائزة إيطاليا الكبرى (ريغوني ـ سَردِينيَا) الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة ـ فورمولا1 ـ التي تنطلق يوم الجمعة وتستمر حتى الأحد بمشاركة 20 زورقاً يتقدمها سفراء رياضة الإمارات فرق أبوظبي وفيكتوري والشارقة.

ويخوض فريق فيكتوري ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التحدي الكبير في البطولة العالمية هذا العام بفريق يضم المتسابقين بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، والمتسابق السويدي أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4، حيث ينافس حالياً وبقوة على صدارة الترتيب العام بعد ثلاث جولات جرت في إندونيسيا والصين وفرنسا.

ويتطلع فريق الفيكتوري في الظهور الرابع هذا الموسم في الجولة الإيطالية المرتقبة إلى مواصلة النجاح في الموسم الحالي من بطولة العالم للزوارق السريعة ـ فورمولا1 ـ والاستمرار بقوة في مشوار الفريق، حيث يقف على مقربة من الصدارة بعد نجاح المتسابق أريك ستارك في مزاحمة الكبار على قمة الترتيب العام واحتلال المركز الثاني حالياً برصيد 28 نقطة وبفارق 15 نقطة عن المتصدر المتسابق السويدي جوناس اندرسون قائد زورق السويد 14.

استعداد

واستعد فريق فيكتوري بقوة للجولة المرتقبة من خلال التجارب التي جرت نهاية الأسبوع الماضي في دبي بإشراف الجهاز الفني والإداري للفريق وبمشاركة بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 من أجل التعود على كورس، ومسار السباق في سردينيا وزيادة الانسجام والتفاهم مع شريكه راديو مان الفريق الإيطالي فرانكو كارفالهو.

وقال أحمد السميطي مدير إدارة الفيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن تجهيزات فريق فيكتوري اكتملت للمشاركة في الجولة قبل الختامية، مشيداً بعمل الجهاز الفني وجهوده في تجهيز الفريق استعداداً للتحدي المرتقب ومواصلة النتائج الطيبة في هذا المعترك.

وأعرب مدير إدارة الفيكتوري عن أمنياته لثنائي الفريق بالتوفيق والسداد في المشوار المرتقب مؤكداً ثقته الكبيرة في مقدراتهما.