«منتدى دبي للفروسية» 19 أكتوبر

أعلن نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، عن انطلاق الدورة الرابعة لـ((منتدى دبي للفروسية)) في 19 أكتوبر المقبل، بالتنظيم المشترك بينهما، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وهيئة الإمارات لسباق الخيل ومركز الإمارات للفروسية ومستشفى دبي للخيول.

ويقام المنتدى بقاعة جاليري جراند ستاند بـ((ميدان))، ويجمع المنتجين ومقدمي الخدمات على مستوى العالم مع أهل الخيل وصانعي القرارات.

ورحب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، بالمشاركين والزوار في النسخة الجديدة من المنتدى، وقال: ((يهدف المنتدى لتمكين قطاعات المصنعين والموردين لمنتجات وخدمات الفروسية من تقديم أحدث معروضاتهم في واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم، ومعرفة حال وتوجهات الصناعة من خلال الندوات المصاحبة)).

وأضاف: ((نأمل في أن يؤتي المنتدى ثماره المرجوة على صعيد ربط مقدمي الخدمات والمستهلكين المحتملين خاصة وأن سوق الفروسية ما زالت واعدة وفي تطور مستمر ولم يتم استكشاف كل فرصها بعد)).

وذكر نادي دبي لسباق الخيل، في بيان، أن المنتدى يواصل انعقاده في دورته الرابعة اتساقاً مع المكانة المتنامية لدبي وثقلها المحلي والدولي في صناعة الفروسية والسباقات والتي تعد تواصلاً لثقافة وممارسة مجتمعية متأصلة في تقاليد الدولة والمنطقة.