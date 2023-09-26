«منتدى دبي للفروسية» 19 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، عن انطلاق الدورة الرابعة لـ((منتدى دبي للفروسية)) في 19 أكتوبر المقبل، بالتنظيم المشترك بينهما، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وهيئة الإمارات لسباق الخيل ومركز الإمارات للفروسية ومستشفى دبي للخيول.
ويقام المنتدى بقاعة جاليري جراند ستاند بـ((ميدان))، ويجمع المنتجين ومقدمي الخدمات على مستوى العالم مع أهل الخيل وصانعي القرارات.
ورحب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، بالمشاركين والزوار في النسخة الجديدة من المنتدى، وقال: ((يهدف المنتدى لتمكين قطاعات المصنعين والموردين لمنتجات وخدمات الفروسية من تقديم أحدث معروضاتهم في واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم، ومعرفة حال وتوجهات الصناعة من خلال الندوات المصاحبة)).
وأضاف: ((نأمل في أن يؤتي المنتدى ثماره المرجوة على صعيد ربط مقدمي الخدمات والمستهلكين المحتملين خاصة وأن سوق الفروسية ما زالت واعدة وفي تطور مستمر ولم يتم استكشاف كل فرصها بعد)).
وذكر نادي دبي لسباق الخيل، في بيان، أن المنتدى يواصل انعقاده في دورته الرابعة اتساقاً مع المكانة المتنامية لدبي وثقلها المحلي والدولي في صناعة الفروسية والسباقات والتي تعد تواصلاً لثقافة وممارسة مجتمعية متأصلة في تقاليد الدولة والمنطقة.
MENAFN26092023000110011019ID1107141174
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.