موسكو وواشنطن تحذران من التصعيد في كوسوفو

حمّلت موسكو أمس، حكومة كوسوفو مسؤولية الاشتباك الدامي بين السلطات ومسلحين قرب الحدود الصربية، محذرة من أن ((إراقة الدماء)) قد تخرج عن السيطرة، فيما دعت واشنطن بلغراد وبريشتينا إلى وقف التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن إراقة الدماء التي وقعت، أول من أمس، هي نتيجة مباشرة وفورية لمسار التحريض على الصراع، محذرة من أن محاولات تصعيد الوضع قد تدفع ((كل منطقة البلقان الى هاوية خطيرة)).

وأعرب الكرملين عن قلقه من الوضع في كوسوفو الذي ((يحتمل أن يصبح خطراً))، معرباً عن دعمه للصرب بعد حادث مسلح أجج التوترات بين بريشتينا وبلغراد.

والأحد، قُتل شرطي في كمين تعرضت له دورية قرب الحدود الصربية ونصبه مسلحون تحصنوا بعد ذلك في دير ثم تبادلوا إطلاق النار مع شرطة كوسوفو لساعات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مهاجمين.

وفي واشنطن، دان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ((بشدة)) الاثنين ((الهجمات العنيفة)) التي استهدفت الأحد قوات شرطة كوسوفو داعياً بلغراد وبريشتينا إلى وقف التصعيد.

وقال في بيان غداة مقتل شرطي في كوسوفو إن ((الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات العنيفة والمنسقة ضد شرطة كوسوفو)). وأضاف ((ندعو حكومتي كوسوفو وصربيا إلى الامتناع عن أي أفعال أو تصريحات من شأنها تصعيد التوتر)).