حكومة مالي ترجئ الانتخابات الرئاسية

قال ناطق باسم الحكومة في مالي، أمس، إن الحكومة العسكرية أرجأت الانتخابات الرئاسية التي كان من المتوقع أن تعيد الدولة الواقعة في غرب أفريقيا إلى الديمقراطية بعد انقلاب عام 2020.

وقال المتحدث باسم الحكومة، عبدالله إدريسا مايغا، للصحافيين في العاصمة باماكو، إن الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير 2024 تم تأجيلها ((لأسباب فنية)) للسماح للحكومة الانتقالية بمراجعة بياناتها الانتخابية ولمعالجة بند دستوري جديد من شأنه تأخير الجولة الثانية من التصويت.

واضاف ((قررت الحكومة الانتقالية أنه سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للانتخابات الرئاسية في وقت لاحق، بعد مناقشات مع الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات)).

وانتقد ساسة في مالي القرار الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ((إيكواس)). كانت ((إيكواس)) خففت العقوبات عن مالي في يوليو 2022 بعد أن وعدت الحكومة بإجراء الانتخابات.

وقال أمادو كويتا رئيس حزب ((يلين كورا)) الاشتراكي في مالي ((لا شيء يفسر تأجيل الانتخابات الرئاسية)).

تواجه مالي في الأسابيع الأخيرة هجمات تشنها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، ومتمردين سابقين بعد انهيار اتفاق سلام مع الحكومة دام سنوات. وأدلى الناخبون الماليون بأصواتهم في استفتاء أجري في يونيو الماضي، على مسودة دستور جديد في استفتاء قال النظام إنه يمهد الطريق لإجراء انتخابات.