استمرار النزوح الجماعي من «قره باغ» إلى أرمينيا

استمرّ أمس النزوح الجماعي للاجئين من إقليم ناغورني قره باغ إلى الأراضي الأرمينية، مع الإبلاغ عن اختناقات مرورية ضخمة على الطريق الوحيد الذي يربط ((عاصمة)) الإقليم ستيباناكيرت بأرمينيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك أرمينيا للأنباء عن الحكومة الأرمينية قولها إن ما لا يقل عن 6650 شخصاً عبروا إلى البلاد من منطقة ناغورني قرة باغ الأذرية حتى الساعة 1300 بتوقيت جرينتش أمس، ارتفاعاً من نحو 4850 شخصاً قبل هذا الوقت بخمس ساعات.

ودخلت مجموعة أولى من اللاجئين الفارين من ناغورني قره باغ بعد ظهر الأحد إلى أرمينيا. ووصل بضع عشرات من سكان هذه المنطقة، معظمهم نساء وأطفال ومسنون، إلى مركز إيواء أقامته الحكومة الأرمينية في كورنيدزور عند الحدود الأرمينية-الأذربيجانية.

وطيلة الليل، تدفّق لاجئون ليسجّلوا أسماءهم وللعثور على مسكن أو وسيلة نقل باتجاه مناطق أخرى في أرمينيا.

موسكو ويريفان

وفيما يواجه تظاهرات مناهضة منذ الثلاثاء، ألقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان باللوم، ضمناً، على روسيا، لعدم دعمها أرمينيا بعد انتصار الجيش الأذربيجاني على الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ.

ورفض الكرملين على لسان الناطق باسمه دميتري بيسكوف تصريحات باشينيان، قائلاً ((نرفض بشكل قاطع كل المحاولات لتحميل المسؤولية للجانب الروسي وقوات حفظ السلام الروسية التي تتصرف ببسالة)) رافضاً أي ((مآخذ)) عليها أو اتهامها بالتقصير.

واتّهمت موسكو أرمينيا بالسعي لقطع العلاقات الثنائية. وقالت الخارجية الروسية إن ((القيادة في يريفان ترتكب خطأ كبيراً عبر محاولتها تدمير العلاقات متعددة الأوجه والعائدة إلى قرون مع روسيا وجعل البلاد رهينة لألاعيب الغرب الجيوسياسية)). وانتقد باشينيان موسكو الأحد لرفضها التدخل في النزاع الذي انتهى بموافقة مقاتلي الإقليم على إلقاء سلاحهم. وقال باشينيان إن تحالفات أرمينيا الخارجية القائمة حالياً ((غير فعالة)) و((غير كافية)).

ورأت موسكو أن تصريح باشينيان ينطوي على ((هجوم غير مقبول على روسيا)).

محادثات بروكسل

وتستضيف بروكسل اليوم مفاوضات بين مسؤولين كبار من أذربيجان وأرمينيا، على ما أعلنت الناطقة باسم رئيس المجلس الأوروبي.

وسيمثّل مستشارون للأمن القومي كلًّا من أذربيجان وأرمينيا بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا. وسيحضر أيضاً الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز الدبلوماسي الإستوني تويفو كلار.