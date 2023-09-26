روسيا تقصف ميناء أوديسا وتستهدف مستودعات ذخيرة

أعلنت أوكرانيا حصولها على دبابات أبرامز الأمريكية، وتحدثت عن مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، في حين تعرض ميناء أوديسا الأوكراني لهجمات روسية ألحقت به دماراً كبيراً.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تيليغرام، ((أخبار جيدة من وزير الدفاع رستم عمروف. أبرامز بالفعل في أوكرانيا ويتم تجهيزها لتعزيز كتائبنا)).

وقالت القوات الخاصة الأوكرانية أمس، إن الأميرال فيكتور سوكولوف، قائد أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل في هجوم أوكراني الأسبوع الماضي على مقر الأسطول في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وقال الجيش الأوكراني إن الهجوم وقع الجمعة واستهدف اجتماعاً لقيادة البحرية الروسية في مدينة سيفاستوبول، وإن الضربة التي استهدفت مقر أسطول البحر الأسود، أسفرت عن مقتل 34 عسكرياً، بينهم قائد الأسطول، وإصابة 105 آخرين.

قصف أوديسا

في الغضون، قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات روسية بالقرب من أوديسا دمرت البنية التحتية للميناء وصومعة حبوب وفندقاً مهجوراً وأصابت شخصاً واحداً، في حين أسفرت هجمات متفرقة عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين أمس.

وأعلنت القوات الأوكرانية إسقاط جميع الطائرات الروسية المسيرة ليلاً، ولكن يبدو أن واحداً من بين 12 صاروخاً من طراز كاليبر وصاروخي كروز، نجح في تجاوز الدفاعات الجوية في اليوم التالي لدخول الحرب في أوكرانيا شهرها العشرين، وفقاً للجانب الأوكراني.

تدمير فعلي

وقالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية، ناتاليا جومينيوك، إن المحطة البحرية في أوديسا بأوكرانيا ((دمرت فعلياً))، كما تضررت إحدى صوامع الغلال.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء أنه حسبما ذكرت جومينيوك على قناة رادا التلفزيونية، وقعت انفجارات في البنية التحتية للميناء، ومنشأة لتخزين الحبوب، ((وأن المحطة البحرية قد دُمرت بشكل فعلي)).

ضربة واسعة

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة نفذت ضربة واسعة النطاق بصواريخ كروز وطائرات مسيرة ضد نقاط انتشار المرتزقة ونقاط تدريب مقاتلين أوكرانيين ومستودعات ذخيرة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان أمس: ((نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات دون طيار على نقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب ومراكز تدريب مجموعات تخريبية تابعة للقوات الأوكرانية)). وأضافت ((تم إصابة وتدمير جميع الأهداف والمواقع بنجاح)). وقال بيان للوزارة إن القوات الروسية صدت هجمات للقوات الأوكرانية في دونيتسك وزابوروجيا، معلنة سقوط أكثر من 700 عسكري أوكراني بين قتيل وجريح، وتدمير معدات قتالية.

وقالت الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك وثلاث طائرات أخرى فوق منطقة بريانسك في وقت مبكر أمس، وذكرت أيضاً أنه تم إسقاط طائرة مسيرة أخرى فوق منطقة بيلغورود.

وقالت الوزارة إن أربع طائرات مسيرة أوكرانية أخرى أسقطت أيضاً فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود.