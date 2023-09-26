الإمارات تتضامن مع البحرين وتعزي في استشهاد عدد من جنودها

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع مملكة البحرين الشقيقة في استشهاد وإصابة عدد من قوة دفاعها، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أن الهجوم يمثل استخفافاً بجميع القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب رداً رادعاً، كما حثت الوزارة المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه العمليات، والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين الشقيقة ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

في الأثناء، نعى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، شهداء قوة دفاع البحرين البواسل، وقال في منشور بمنصة ((إكس)): ((بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لشهداء قوة دفاع البحرين البواسل وهم يقومون بواجبهم الوطني للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل. سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته)).

واجب وطني

وأعلنت البحرين، أمس، عن استشهاد عسكريين اثنين وإصابة آخرين، جراء هجوم بمسيرات حوثية، على الحدود الجنوبية السعودية. وقالت قوة دفاع البحرين في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إن ضابطاً وفرداً استشهدا وأصيب عدد من العسكريين من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وأوضح البيان أن الحادث الإرهابي وقع عندما قام الحوثيون بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.

طاقم طبي

وأشار البيان إلى أنه تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى البحرين. ونعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين رجالها الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس وتقدمت بخالص العزاء والمواساة إلى عائلات الشهداء الأبطال.