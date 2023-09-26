سوق أبوظبي يوسع خدماته في الشارقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم مع مركز إكسبو الشارقة لتوسيع نطاق خدماته وتقديم خدمة أفضل لمجتمع المستثمرين في إمارة الشارقة.
وجرت مراسم توقيع المذكرة، في مركز إكسبو الشارقة، من قبل عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وبحضور مسؤولين من كلا الجانبين. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيكون لسوق أبوظبي للأوراق المالية حضور أكبر في معارض إكسبو الشارقة على مدار العام.
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