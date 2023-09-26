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سوق أبوظبي يوسع خدماته في الشارقة

9/26/2023 3:06:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم مع مركز إكسبو الشارقة لتوسيع نطاق خدماته وتقديم خدمة أفضل لمجتمع المستثمرين في إمارة الشارقة.

وجرت مراسم توقيع المذكرة، في مركز إكسبو الشارقة، من قبل عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وبحضور مسؤولين من كلا الجانبين. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيكون لسوق أبوظبي للأوراق المالية حضور أكبر في معارض إكسبو الشارقة على مدار العام.

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