3.7 مليارات درهم مكاسب سوق دبي في أولى جلسات الأسبوع

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بـ0.32% أو ما يعادل 13.51 نقطة، في تعاملات أمس، أولى جلسات الأسبوع، إلى مستوى 4182.06 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ جلسة 23 يوليو 2015، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 3.7 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 697.87 مليار درهم في تداولات الجمعة الماضي إلى 701.59 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، لتتجاوز رسملة أسهم سوق دبي 700 مليار درهم.

وقاد سهما ((إعمار العقارية)) و((الإمارات دبي الوطني)) ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 2 و1.4% على التوالي، في حين تصدر سهم ((إعمار العقارية)) تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 224.3 مليون درهم ليستحوذ السهم على 43.8% من سيولة السوق الإجمالية بختام جلسة أمس، ليغلق عند سعر 7.9 دراهم.

وارتفع في سوق دبي المالي بختام جلسة أمس أسهم ((دبي الوطنية للتأمين)) 5.3%، و((بنك المشرق)) 3.2%، و((بنك السلام - البحرين)) 1.8%، و((دبي للاستثمار)) 0.8%، و((الأنصاري للخدمات المالية)) 0.85%. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار ناهز 6 ملايين درهم بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 211.46 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 205.4 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9836.69 نقطة، متراجعاً بـ0.13%، أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 206.8 ملايين درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 111.8 مليون درهم، مرتفعاً 0.29% ليغلق عند سعر 20.52 درهماً، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 96.2 مليون درهم.

وفي سوق، ارتفعت أسهم مجموعة أرام 14.6% و((هيلي القابضة)) 14.3% بالحد الأقصى، و((أبوظبي الوطنية للتكافل)) 12.2%، و((بالمز الرياضية)) 9%، و((العين الأهلية للتأمين)) 4.5%، وزاد ((الدار العقارية)) 2.4%، فيما استقر سهم ((أبوظبي الأول)) عند 13.56 درهماً.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين أكثر من 1.6 مليار درهم، توزعت بين 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي و511.9 مليون درهم في سوق دبي.

وسجل السوقان إجمالي 22.8 ألف صفقة شملت 336.2 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 133.7 مليون سهم في سوق دبي و202.56 مليون سهم في سوق أبوظبي.