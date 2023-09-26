«ديم للتمويل» تعزز بنيتها التحتية الرقمية

أعلنت ((ديم للتمويل))؛ عن تبنيها نظاماً مصرفياً حصرياً ومتطوراً، وتمثل ذلك باستثمار الشركة ملايين الدراهم لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية، ويأتي هذا التحول بمثابة المرحلة الأولى من استراتيجيتها المتعددة التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، جنباً إلى جنب مع الابتكارات المتطورة والحديثة التي بدأ عملاء الشركة باستخدامها، وذلك في إطار سعي الشركة الدائم لتقديم أفضل الحلول الرقمية لعملائها ومواكبة أفضل الحلول التكنولوجية الحديثة في مجالها، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة، وتعزيز خدمة العملاء، وقيادة النمو في مجال الأعمال.

وتتبع شركة ديم للتمويل لمجموعة قرقاش، تقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية، بما في ذلك بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والتمويل التجاري وقروض السيارات ومنتجات وخدمات الاستثمار للشركات.

وقال شهاب قرقاش، الرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: ((في عالم التمويل المتسارع باستمرار، لا تعد المرونة والسرعة من المزايا البسيطة؛ بل هما أمران لا غنى عنهما، وهنا تبرهن رحلتنا الرقمية التحويلية التزامنا العميق تجاه عملائنا، مما يضمن الحفاظ على الريادة والسرعة لهم بشكل دائم. وبعيدًا عن كونه مجرد تطور تقني وإضافة مميزة جديدة، فإن هذا يمثل تقدماً استراتيجياً ينسجم مع رؤيتنا الشاملة)).