مباحثات لتعزيز حماية الملكية الفكرية في الدولة

استقبل سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من وزارة الاقتصاد برئاسة الدكتور عبد الرحمن المعيني، وكيل مساعد لقطاع الملكية الفكرية، وفوزي الجابري مدير إدارة العلامات التجارية، وخلفان السويدي مدير إدارة تنمية الابتكار والملكية الصناعية.

كما ضم الوفد مروة الهرمودي مدير مشروع الفاحص الإماراتي، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون في مجال الملكية الفكرية دعماً لمكانة الدولة في مؤشر الابتكار، حيث تعتبر الملكية الفكرية محوراً أساسياً ومحركاً فعلياً للتنافسية والنمو المستدام.

وبحث الطرفان الأمور المشتركة في مجال الملكية الفكرية، وسبل تعزيز هذا التعاون للإسهام في تحقيق صدارة الدولة وريادتها في جميع المجالات، وضرورة تحقيق التكامل بين جميع الجهات الحكومية للارتقاء بالخدمات وتحقيق تطلعات المتعاملين، ومواكبة التطورات، وفقاً لأعلى درجات الكفاءة.