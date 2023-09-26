160 دولة تشارك في «أديبك 2023» الاثنين المقبل

ينطلق الاثنين المقبل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ((أديبك 2023))، بمشاركة 40 وزيراً و120 قيادياً ومسؤولاً تنفيذياً في قطاع الطاقة من مختلف دول العالم.

وتستضيف أدنوك ((أديبك 2023)) الملتقى الأكبر من نوعه لقطاع الطاقة على مستوى العالم، خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر، تحت شعار ((إزالة الكربون أسرع معاً))، بحضور أكثر من 160 ألف مشارك من المختصين في قطاع الطاقة من 160 دولة حول العالم، للعمل معاً على إزالة الكربون من قطاع الطاقة في الوقت الحاضر، وعقد الشراكات لبناء نظام طاقة قادر على تلبية احتياجات المستقبل.

ويناقش المشاركون أهم الاستراتيجيات والحلول المبتكرة المطلوبة لتسريع وتيرة خفض انبعاثات الكربون والانتقال في قطاع الطاقة.

تحديات معقدة

وأكدت المهندسة طيبة الهاشمي، رئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ((أديبك 2023)) والمدير التنفيذي لشركة أدنوك البحرية، خلال إحاطة إعلامية بمركز أبوظبي للطاقة، تنظيم 10 مؤتمرات استراتيجية وتقنية، سيتم خلالها إلقاء الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها لقطاع الطاقة الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجه القطاع، ومن ضمنها كيفية تخفيض انبعاثات الميثان بحلول العام 2030، والخفض التدريجي لانبعاثات الكربون لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وضمان أمن الطاقة واستمرار الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في جنوب العالم، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لكبح الانبعاثات، وتنويع مصادر الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد المناخي.

وأضافت أن ((إزالة الكربون أسرع معاً)) ليس مجرد شعار يرفعه أديبك 2023، بل دعوة لحشد قطاع الطاقة للعمل معاً لإحداث تغيير جذري يشمل إزالة الكربون من القطاع وتهيئته لمواكبة متطلبات المستقبل.

نحن نسعى إلى تسريع عجلة الابتكار وتطبيق الإجراءات الملموسة اللازمة لتمكين العالم من الوصول إلى مستقبل منخفض الكربون يشهد معدلات نمو أكبر.

وأضافت أن ((أديبك 2023)) سوف يتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية الوزارية، تتمحور حول المسائل الجيوسياسية، والاستدامة والاقتصاد المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون ومستقبل الطاقة، ومن ضمنها جلسة (ترشيد الطاقة والاعتبارات الجيوسياسية في النظام العالمي الجديد)، وجلسة (الشراكات العالمية: أجندة حاسمة لحل أزمة الطاقة)، وجلسة (الطريق إلى كوب 28: المناخ، الاستدامة، والانتقال المنصف).

جوائز ((أديبك))

وقالت فاطمة النعيمي رئيسة جوائز ((أديبك))، في كلمتها خلال الإحاطة الإعلامية، تلقينا أكثر من 1000 متقدم من 87 دولة وهو عدد قياسي للمشاركة في 7 فئات للجوائز. وتابعت: تأهل للتصفيات النهائية للجوائز 29 مرشحاً في مختلف الفئات يمثل كل منهم مبادرة مبتكرة تهدف إلى إيجاد حلول غير تقليدية.

وأكدت أن جوائز أديبك تكتسب كل عام المزيد من الاهتمام على مستوى العالم. وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى 7 فئات للجائزة سيتم منح جائزة لـ(قائد التغير)، حيث يتم تكريم شخص لديه مناهج مبتكرة لضمان مستقبل طاقة أكثر أماناً.

هيدروجين

وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة ((دي إم جي إيفنتس))، الجهة المنظمة لـ((أديبك 2023))، شكّل ((أديبك)) على مدى ما يقرب من 40 عاماً منصة عالمية للدفع بالحوار العالمي حول قطاع الطاقة إلى الأمام. وخلال العام الجاري سيقوم ((أديبك)) مجدداً بجمع أبرز الشخصيات القيادية من القطاع الحكومي وقطاع الطاقة لمناقشة التحديات والفرص الناجمة عن الانتقال في قطاع الطاقة.

وتابع: سيضم معرض ((أديبك)) هذا العام مؤتمرين استراتيجيين جديدين، استجابةً للنمو المتسارع للدور الذي يلعبه الهيدروجين في تحقيق الخطة العالمية لكبح الانبعاثات الكربونية، حيث تم تصميم المؤتمر الاستراتيجي للهيدروجين لمناقشة الدور الذي يلعبه الهيدروجين في الاقتصاد العالمي، وأحدث الابتكارات التكنولوجية في هذا المجال، والاستراتيجيات القريبة والبعيدة المدى، والحراك المطلوب للدفع بالاقتصاد المستقبلي للهيدروجين.

فيما يقدم مؤتمر الحد من انبعاثات الكربون جلسات استراتيجية تركز على مناقشة الحاجة الملحة للسياسات المبتكرة، والاستثمارات الجديدة، والتطور التقني، ومصادر الطاقة الجديدة، وإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة.

2200 شركة

يشهد معرض ((أديبك)) مشاركة أكثر من 2200 شركة عارضة، منها 54 شركة من شركات النفط الوطنية وشركات النفط العالمية الكبرى، وغيرها من الشركات التي تعمل في جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، وتتوزع الشركات على 30 جناحاً مخصصاً للدول المشاركة، وسيجتمع المشاركون من أجل تحقيق هدف مشترك، وهو إزالة الكربون بشكل أسرع، وضمان مستقبل آمن، وابتكار نظام طاقة قادر على تلبية احتياجات المستقبل بشكل أسرع.

كما تشهد نسخة هذا العام العديد من الفعاليات الجديدة منها ((محادثات أديبك للطاقة))، وتضم 18 مقابلة مهمة ومتعمقة، مع كبار المسؤولين التنفيذيين العالميين في القطاع، وقادة الحكومات، وخبراء القطاع.

وأعلنت ((إيمرسون))، الشركة العالمية في مجال البرمجيات والهندسة، عن مشاركتها في((أديبك 2023))، وقال ماتياس شينزل، رئيس شركة ((إيمرسون)) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: ((تأتي هذه المشاركة في إطار التزامنا بتزويد المنطقة والعالم بالتقنيات التحوليَّة والكفيلة بدفع عجلة الاستدامة، وتعزيز السلامة وتحسين الكفاءة. ونتطلّع إلى المشاركة في نقاشات مُثمرة، وبناء شراكاتٍ جديدة، وإبراز دور حلولنا في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة)).