5 % إسهام التعدين في الناتج المحلي للإمارات بحلول 2030

قال خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن قطاع التعدين يعد من القطاعات الواعدة في دولة الإمارات إذ عملت الوزارة على إطلاق أول استراتيجية للثروة المعدنية في الدولة بالتعاون مع الجهات المحلية والقطاع الخاص وذلك لمواكبة التوجهات العالمية والإقليمية.

جاء ذلك بمناسبة استضافة النسخة الثامنة من ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين والمعرض المصاحب له برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة من أمس وحتى الخميس 28 سبتمبر، والمقام تحت شعار ((استثمار تعديني... تنمية مستدامة)).

وأضاف الحوسني في تصريحات إن وزارة الطاقة والبنية التحتية وضعت مجموعة من المستهدفات لقطاع التعدين في السنوات المقبلة ومنها زيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي غير النفطي ليصبح 5% بحلول 2030 وزيادة نسبة الشركات في قطاع التعدين والصناعات التحويلية بنسبة 10% إضافة إلى زيادة القيمة المضافة للقطاع مع زيادة قيمة صادرات الصناعات الاستخراجية التعدينية بحلول سنة 2026 وإحلال واردات الصناعات الاستخراجية التعدينية التي تبلغ قيمتها نحو 558 مليون دولار بمنتجات محلية مع حلول سنة 2026 وإعلان 6 محميات جيولوجية بالتعاون مع الجهات المعنية وتسجيلها لدى يونيسكو بحلول سنة 2030 وغيرها من المستهدفات.

ولفت الحوسني إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية وضعت خريطة للمبادرات الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والطويل وتشمل هذه المبادرات مجموعة من المشروعات والمبادرات المشتركة مع الجهات المحلية والقطاع الخاص بهدف الوصول إلى المستهدفات التي تم وضعها.

وقال الحوسني إن الوزارة نفذت مسوحاً جيولوجية ومعدنية وجيوفيزيائية، فتم تنفيذ أول مسح معدني في سنة 1975 فيما تم إعداد خرائط جيولوجية مختلفة. وفي السنوات (2002 - 2006) تم وضع خرائط جيولوجية حديثة للمنطقة الجبلية والمناطق المجاورة لها بدراسات جيولوجية تفصيلية ووضع الخرائط الجيولوجية ميدانياً.

وفي السنوات من (2006 - 2012) تم تنفيذ المرحلة الثانية من المسح فتمت تغطية بقية أراضي الدولة في هذا المسح وتم إنتاج ما يزيد على 47 خريطة جيولوجية ورقية ورقمية ونحو 20 تقريراً متخصصاً في مختلف مجالات الجيولوجيا كما قامت الوزارة ببناء قاعدة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي تمثل حصيلة ومخرجات المسوح الجيولوجية والجيوفيزيائية التي نفذتها الوزارة.

وأضاف الحوسني إنه ضمن إنجازات الوزارة تم إصدار أول كتاب باللغة العربية عن جيولوجية دولة الإمارات – التطور الجيولوجي للإمارات في أكثر من 600 مليون سنة والذي يتم تدريسه في عدد من الجامعات في الدولة، كما تم إصدار أول أطلس للصخور والمعادن في الدولة باللغتين العربية والإنجليزية.