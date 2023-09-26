بحث تعزيز التعاون القضائي بين الإمارات وأمريكا

استقبل معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل في مكتبه بأبوظبي، مارتينا سترونج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة والوفد المرافق. وجرى خلال اللقاء، بحث سبل دعم علاقات التعاون في المجالات القضائية والقانونية، وتبادل زيارات الوفود القضائية للتعرف على أفضل النظم المطبقة في البلدين.

وتناول الجانبان عدداً من المواضيع والقضايا في الشأن القانوني والعدلي لاسيما الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الدولية في شأن مكافحة تهريب المخدرات وآليات التصدي لها، وأهمية ترسيخ أسس التعاون وتبادل الخبرات في هذا الشأن.