بحث تعزيز التعاون القضائي بين الإمارات وأمريكا

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل في مكتبه بأبوظبي، مارتينا سترونج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة والوفد المرافق. وجرى خلال اللقاء، بحث سبل دعم علاقات التعاون في المجالات القضائية والقانونية، وتبادل زيارات الوفود القضائية للتعرف على أفضل النظم المطبقة في البلدين.
وتناول الجانبان عدداً من المواضيع والقضايا في الشأن القانوني والعدلي لاسيما الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الدولية في شأن مكافحة تهريب المخدرات وآليات التصدي لها، وأهمية ترسيخ أسس التعاون وتبادل الخبرات في هذا الشأن.
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