منى المرّي: توجيهات القيادة الرشيدة تمكين الشباب في مختلف المجالات

أكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الإعلام للشباب، أن انطلاق المنتدى في دورته الأولى، الحدث الحصري المخصص للشباب من طلاب وطالبات الإعلام يأتي التزاماً بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لقطاع مهم من المجتمع وهو قطاع الشباب وتوجيهات القيادة الرشيدة بتمكين الشباب في مختلف المجالات، حيث كان هذا الاهتمام والدعم سبباً في إطلاق العديد من المبادرات النوعية الدعامة للشباب والممكنة لهم في مختلف المجالات، وصولاً إلى إشراكهم في إنجازات نوعية وصلت بها دولة الإمارات إلى العالمية، حيث يأتي المنتدى ليضيف مساراً جديداً يمكن من خلاله تحفيز الشباب على التميز كإعلاميين مؤهلين للمشاركة بفاعلية في بناء مستقبل الإعلام.

وقالت: ((تركز استراتيجية مجلس دبي للإعلام وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، على إطلاق المبادرات وتبني الأفكار التي يمكن من خلالها منح الشباب المزيد من فرص التميز في المجال الإعلامي، وتزيد من مساحة حضورهم على الساحة الإعلامية، بل وإشراكهم في عملية التطوير، نظراً لكونهم الأكثر انفتاحاً على أدوات العصر وتقنياته، ولما لهم من أفكار تتطلع للمستقبل، ويعمل المجلس على توثيق التعاون مع مؤسسات الإعلام المحلية والعالمية من أجل إيجاد البدائل التي تمكننا من تسريع الجهود لتحقيق هذا الهدف)).

متغيرات

وألقت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، كلمة رحبت فيها بالشباب المشاركين في المنتدى ووجهت لهم الشكر على مشاركتهم لجعل هذا المنتدى استثنائياً بأفكارهم ورؤاهم، وأكدت بحضور أكثر من 200 طالب وطالبة من كليات الإعلام، أن الشباب بفكرهم المبدع التواق للتطوير هم المحرك الأول وراء المتغيرات الإيجابية التي تمر بها المجتمعات في مسيرتها التنموية وأساس المستقبل الذي نطمح للوصول إليه.

وقالت بوحميد: جاء القرار، وبتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن يكون للشباب منتداهم الحصري، مستلهمين ذلك من فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وضع الشباب دائماً في المقدمة، ونحن نتطلع من خلال المنتدى الإعلامي للشباب، ومع أولى دوراته لإعداد الجيل القادم من الإعلاميين المؤهلين لقيادة الإعلام العربي إلى مرحلة جديدة من التميز.

وأضافت: يدور الرهان اليوم حول صناعة محتوى إعلامي يخاطب الشباب ويتناسب مع أفكارهم الإبداعية، وإيجاد الأدوات والمنصات الرقمية التي تقدم لهم تجربة إعلامية أكثر تأثيراً وجاذبية، لذا، لم يعد مقبولاً الحديث عن المستقبل دون أن يكون الشباب شركاء أساسيين في كل النقاشات التي تدور حول تطوير الإعلام.

وأشارت الدكتورة ميثاء بوحميد خلال كلمتها إلى أن الشباب سيكونون على موعد من خلال فعاليات المنتدى المخصص لهم، مع قصص نجاح ملهمة لجيل شاب ربما سبقهم بقليل، ليستلهموا الدروس والتجارب التي تضع بين يديهم الخطوة الأولى للسير نحو المستقبل، بالإضافة إلى فعالية ((الخلوة الإعلامية للشباب)) وهي من أهم فعاليات المنتدى، لتعزيز مشاركة الشباب، من خلال اكتشاف وإعداد وتدريب المواهب الإعلامية الوطنية، وصقل مهاراتها، تأكيداً لدور الشباب في صنع إعلام عربي بمعايير عالمية.

وقالت بوحميد مخاطبة أكثر من 200 طالب وطالبة من كليات الإعلام: ((نريد أن نستمع لأفكاركم ورؤاكم واقتراحاتكم، وكيف تريدون شكل الإعلام الذي ستشاركون في صنعه، كما نطمح بوجودكم معنا اليوم لبناء منظومة إعلامية عربية متميزة وشابة قالباً ومضموناً))، مؤكدة خلال كلمتها أن الشباب هم حاضر ومستقبل الإعلام العربي، ودبي ستبقى دائماً الملتقى الأول لإبداعاتهم وطموحاتهم الكبيرة.

الجيل القادم

يشار إلى أن ((المنتدى الإعلام للشباب)) يعقد بالتزامن مع أعمال الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي، الذي تبدأ أعماله اليوم ولمدة يومين، ويهدف منتدى الشباب في أولى دوراته إلى إعداد الجيل القادم من الإعلاميين الشباب المؤهلين لقيادة إعلام عربي قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة ونقل صورة مميزة عن الشباب العربي للعالم، حيث يشارك الشباب بمجموعة من الجلسات الملهمة والتجارب الإعلامية العربية والعالمية حول عدد من الموضوعات المعنية بمقومات نجاح وتميز الشباب في قطاع الإعلام.

ويستضيف المنتدى نخبة من المتحدثين والشخصيات الإعلامية العالمية والعربية لمشاركة طلبة الإعلام تجاربهم الملهمة في مختلف المجالات التي تقع ضمن دائرة اهتمام الشباب والكفاءات الإعلامية، في إطار مساعي نادي دبي للصحافة في مواكبة التطورات العالمية في شتى المجالات المعنية بقطاع الإعلام في المنطقة.