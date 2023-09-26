التحول الاستراتيجي لـ«اتصالات من &E» يدعم جهودها في التوطين

شهد جناح اتصالات من &e على امتداد ثلاثة أيام في معرض ((رؤية الإمارات للوظائف 2023))، من خلال دورته الحالية المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي إقبالاً كثيفاً من مواطني الدولة الراغبين بالانضمام للشركة والمساهمة في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية، إذ تَقَدَم خلال المعرض أكثر من 3300 مواطن ومواطنة للعمل في الشركة وبمعدل تجاوز 1100 مواطن ومواطنة يومياً.

وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في اتصالات من &e: ((يعكس إقبال الكفاءات الإماراتية الشابة للعمل في اتصالات من &e مدى إيمانهم بأهمية الدور الاستراتيجي الذي تقوده الشركة كواحدة من أبرز شركات التكنولوجيا الوطنية)).

وأضاف: ((تحرص اتصالات من &e على مواءمة خططها للتوطين بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة للدولة التي تُولي أهمية بالغة لدعم التوطين وتعزيز مشاركة أبناء الدولة في مختلف القطاعات)). ولا تقتصر جهود اتصالات من &e على استقطاب المواطنين فحسب، بل تمتد لتشمل تقديم الدعم الكامل للموظفين الإماراتيين خلال مسيرتهم المهنية عبر برامج التدريب المصمَّمة مع أفضل مزوّدي الموارد التعليمية عالمياً مثل برنامج الذكاء الاصطناعي للخريجين، وبرنامج قادة المستقبل، وبرنامج التطوير المهني للشباب، وبرنامج تدريب الخريجين الإماراتيين.