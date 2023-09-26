«الوطنية للانتخابات»: شرطان لاختيار وكلاء المرشحين و3 مهام يمارسونها

حدد قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم 25 لسنة 2023 ثلاث مهام رئيسية يتولاها وكلاء المرشحين لخوض السباق الانتخابي إلى قبة البرلمان.

وبينت اللجنة أن لوكيل المرشح الحق في حضور عملية التصويت في المراكز الانتخابية المحددة، سواء خلال فترة الانتخابات المبكرة أو في خلال يوم الانتخاب الرئيسي، كما يحق له حضور إجراءات الفرز التي تلي عملية التصويت، والبقاء في المركز الانتخابي وعدم مغادرته بعد الإدلاء بصوته، فيمارس كافة صلاحيات المرشح في هذا الخصوص.

كما حددت اللجنة شرطين لقبول طلبات المرشحين بتعيين وكلائهم في الدورة الحالية، تتضمن أن يختار المرشح وكيله ضمن المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، إذ لا يجوز للمرشح اختيار وكيل عنه من أعضاء الهيئات الانتخابية التابعة لإمارة أخرى، على أن يتم تقديم طلب الاختيار إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع خلال فترة الانتخاب المبكرة (4 و5 و6 أكتوبر) 9 مراكز، تضاف إليها 15 مركزاً أخرى خلال يوم الانتخاب الرئيسي (7 أكتوبر) ليصل بذلك إجمالي عدد المراكز إلى 24 مركزاً في اليوم الرئيسي المحدد للإعلان عن الفائزين بالمقاعد الانتخابية.

ومن المقرر أن تنتهي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 3 عصراً، فترة تلقي طلبات انسحاب المرشحين لعضوية المجلس.

وبحسب الجدول الزمني للانتخابات، فإن المقار الانتخابية على مستوى الدولة، ستفتح أبوابها لاستقبال طلبات أسماء وكلاء المرشحين، غداً وبعد غد.

كما حددت اللجنة 7 أماكن لتلقي طلبات سحب الترشح، موزعة على جميع الإمارات على النحو التالي: مقر لجنة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مقر لجنة دبي في قاعة حتا (C&D) بمركز دبي التجاري العالمي، مقر لجنة الشارقة في المجلس الاستشاري للإمارة، مقر لجنة عجمان في قاعة الشيخ حميد بن راشد بمتحف عجمان، مقر إمارة لجنة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع في الإمارة، مقر لجنة إمارة رأس الخيمة في الديوان الأميري، ومقر لجنة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

يُشار إلى أن المادة (35) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تلزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ انسحابه.

ضوابط

ودعت اللجنة كافة المرشحين إلى الاستثمار الأمثل للمدة المتبقية من فترة الحملات الانتخابية، والتي تنتهي في تاريخ في الثالث من الشهر المقبل، وعرض برامجهم الانتخابية وفق القواعد والضوابط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية لانتخابات.

كما أكدت اللجنة أنها تراقب جميع مظاهر الحملات الانتخابية، وأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأي من قواعد وضوابط الحملات الانتخابية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وبما يتناسب مع نوع المخالفة التي تم ارتكابها.