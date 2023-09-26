شرطة دبي تساعد آسيوية مسنة في تعديل أوضاعها

ساعد قسم التواصل مع الضحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي سيدة مسنة آسيوية الجنسية تبلغ من العمر 76 عاماً في تعديل أوضاعها والعودة إلى موطنها بعد أن قضت 20 عاماً بدون أي أوراق ثبوتية.

وأفاد اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي في تصريحات لـ((البيان)): أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي معلومات عن وجود سيدة آسيوية مسنة تقيم بمنطقة الكرامة في دبي ترغب في العودة إلى موطنها ولجأت مراراً وتكراراً إلى قنصلية بلدها دون أن تتلقى أي مساعدة بسبب نقص الأوراق الثبوتية اللازمة.

وأكد اللواء الجلاف أنه بعد بحث تم التوصل إلى السيدة وإرسال عنصري نسائي من إدارة التواصل مع الضحية لاستطلاع الأمر وبالفعل تبين أنها قدمت إلى الدولة منذ 20 عاماً إلا أنها فقدت جواز سفرها وحاولت طيلة تلك الفترة استخراج جواز جديد دون جدوى، ونظراً لسوء حالتها الصحية استأجرت منزلاً مع مجموعة من النساء من نفس جنسيتها واعتمدت على مساعدات أهل الخير وبعض الأعمال البسيطة للعيش.

ولفت الرائد الدكتور سيف الهاجري رئيس قسم التواصل مع الضحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إلى أنه تم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لها، والتواصل مع عدد من الجهات لاستخراج الأوراق الرسمية اللازمة ومنها قنصلية بلدها وتم استخراج وثيقة سفر وتعديل أوضاع الإقامة في الدولة بعد أن تراكمت عليها الغرامات بمبالغ كبيرة، حيث أبدى الجميع تعاوناً مع الشرطة في حل مشكلتها والمساهمة في عودتها إلى موطنها.

وأشار الرائد الهاجري إلى أن السيدة كانت تعاني من تدهور في حالتها الصحية حيث تم عرضها على طبيب متخصص والتكفل بمصاريف العلاج والإيواء طوال فترة إنهاء معاملاتها بشكل قانوني، إضافة إلى حجز تذكرة سفر للعودة إلى موطنها بعد الاطمئنان عليها، وهو الأمر الذي أدخل السرور إلى قلبها خاصة وأنها ستتمكن من رؤية عائلتها بعد انقطاع دام 20 عاماً.

وأفاد الرائد الهاجري إلى أن قسم التواصل مع الضحية يساعد في إعلاء مفهوم الشرطة المجتمعية، وكافة البلاغات في دبي تتم متابعتها سواء كان أصحابها داخل الدولة أو خارجها حيث يتم إرسال رسالة نصية للضحايا بمجرد فتح بلاغ برقمه ومتابعة سير البلاغ أولاً بأول إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمادي أحياناً للضحايا بمختلف جنسياتهم على مدار الساعة.