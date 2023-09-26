منصور بن زايد يحضر عرساً جماعياً في أبوظبي

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة العرس الجماعي لعدد من أبناء الوطن في فندق إرث بأبوظبي.

وهنأ سموه العرسان وهم: أحمد محمد حمد البادي الظاهري وعلي عبيد بن أحمد الظاهري ومحمد عبدالله سعيد البادي الظاهري ومحمد سعيد محمد الشامسي وخالد عبدالله مبارك السعدي وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة.

وتخلل حفل الاستقبال - الذي حضره جمع من المدعوين وأقارب العرسان - عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج.

كما حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرباً عن خالص تهانيه للعرسان. كما حضر الحفل، عدد من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمع من المدعوين.

سيف بن زايد يشهد الحفل

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف أحمد محمد حمد البادي الظاهري إلى كريمة علي محمد سعيد البادي الظاهري، وزفاف علي عبيد بن أحمد الظاهري إلى كريمة علي بن أحمد الظاهري، وزفاف محمد عبدالله سعيد البادي الظاهري إلى كريمة محمد حمد البادي الظاهري، وزفاف محمد سعيد محمد علي الشامسي إلى كريمة محمد شداد. وقدم سموه، التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.



