منصور بن زايد يحضر عرساً جماعياً في أبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة العرس الجماعي لعدد من أبناء الوطن في فندق إرث بأبوظبي.
وهنأ سموه العرسان وهم: أحمد محمد حمد البادي الظاهري وعلي عبيد بن أحمد الظاهري ومحمد عبدالله سعيد البادي الظاهري ومحمد سعيد محمد الشامسي وخالد عبدالله مبارك السعدي وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة.
وتخلل حفل الاستقبال - الذي حضره جمع من المدعوين وأقارب العرسان - عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج.
كما حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرباً عن خالص تهانيه للعرسان. كما حضر الحفل، عدد من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمع من المدعوين.
سيف بن زايد يشهد الحفل
حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف أحمد محمد حمد البادي الظاهري إلى كريمة علي محمد سعيد البادي الظاهري، وزفاف علي عبيد بن أحمد الظاهري إلى كريمة علي بن أحمد الظاهري، وزفاف محمد عبدالله سعيد البادي الظاهري إلى كريمة محمد حمد البادي الظاهري، وزفاف محمد سعيد محمد علي الشامسي إلى كريمة محمد شداد. وقدم سموه، التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.
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