روسيا تعلن إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود



أعلن فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود على تيليجرام أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت سبع طائرات مسيرة أوكرانية فوق المنطقة اليوم الاثنين.

وقال جلادكوف إنه لم تقع إصابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية دمرت طائرتين مسيرتين فوق منطقة كورسك. ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل عن الهجوم.

وتقع منطقتا بيلجورود وكورسك على الحدود مع أوكرانيا.