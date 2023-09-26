روسيا تعلن إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود على تيليجرام أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت سبع طائرات مسيرة أوكرانية فوق المنطقة اليوم الاثنين.
وقال جلادكوف إنه لم تقع إصابات.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية دمرت طائرتين مسيرتين فوق منطقة كورسك. ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل عن الهجوم.
وتقع منطقتا بيلجورود وكورسك على الحدود مع أوكرانيا.
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