برعاية محمد بن راشد.. منتدى الإعلام العربي ينطلق اليوم في دبي

تنطلق اليوم في دبي، أعمال الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي المُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة نحو 3000 من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكُتّاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعنيين به في المنطقة والعالم.

جوائز الإعلام

ومن المقرر أن يشهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، الافتتاح الرسمي للمنتدى، الذي ينظمه ((نادي دبي للصحافة)) وتستمر أعماله على مدار يومين، ويتخلله حفل توزيع جوائز الإعلام العربي 2023، وستتطرق جلسات المنتدى إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الإعلام العربي الذي تم اختياره شعاراً لهذه الدورة، مع التركيز على محورين رئيسين، وهما تأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام ودور الإنتاج الدرامي والسينمائي قوةً ناعمةً يتنامى دورها المتكامل مع دور الإعلام في التأثير في المجتمع والإسهام في تشكيل ثقافته وقناعاته.

ويضم منتدى الإعلام العربي هذا العام أكثر من 75 جلسة، بمشاركة ما يزيد على 130 متحدثاً وتمثيل أكثر من 160 مؤسسة إعلامية، يشاركون جميعاً في رسم مستقبل الإعلام العربي، بهدف عرض التجارب الملهمة وطرح الرؤى عن مستقبل الإعلام وتبادل الخبرات والأفكار والتجارب التي تسهم في استشراف مستقبل الإعلام العربي، وذلك عبر مجموعة كبيرة ومتنوعة من ورش العمل والجلسات النقاشية والفعاليات المصاحبة التي تواكب الموضوعات الرئيسة للدورة الحالية للمنتدى.

نجاح

وعلى مدار دوراته السابقة نجح منتدى الإعلام العربي في أن يكون منصة للحوار البناء في تعزيز مسيرة الإعلام العربي، إذ استقطب نخبة من أبرز الشخصيات الصحافية والإعلامية من مختلف أنحاء العالم، والعديد من القيادات السياسية والأكاديمية والفكرية والثقافية، وتوج المنتدى في مواكبة كل ما يتعلق بتطوير قطاع الإعلام بعقد جلسات وندوات وورش عمل، اتسمت بروح الحوار البناء الرامي إلى الارتقاء بالإعلام العربي، وبالصراحة والشفَافَة، وبالاستناد إلى الأسس المهنية الرفيعة، مع التركيز على إشراك طلبة الجامعات وكليات الإعلام في جامعات الدولة، في عدد من ورش العمل، ومشاركة الشباب والشابات الذين يعدون حاضر ومستقبل الإعلام العربي.

مشاركون

ويعد المنتدى الحدث الأهم من نوعه في خريطة الإعلام العربي ويشارك في دورته الحالية التي تعقد بمدينة جميرا في دبي على مدى يومين، نخبة من الساسة وصُناع القرار والمسؤولين في القطاع الإعلامي على المستوى العربي والعالمي، إلى جانب قيادات كبرى المؤسسات الإعلامية وأبرز الإعلاميين والصحافيين والمُفكّرين والكُتّاب، وبحضور أكثر من 3000 من أبرز الوجوه الإعلامية في المنطقة والعالم، والوزراء ورؤساء مؤسسات الإعلام العربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، إلى جانب نخبة من كبار الكُتَّاب والمفكرين وممثلي كبرى وسائط الإعلام المحلية والعربية والدولية، ضمن التجمع السنوي الأكبر من نوعه في المنطقة.

متحدثون

ويتضمن منتدى الإعلام العربي في دورته هذا العام نخبة من أبرز الشخصيات العربية والعالمية.

مستقبل الإعلام

ويعقد منتدى الإعلام العربي، هذا العام تحت شعار ((مستقبل الإعلام العربي))، ويسلط الضوء على واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالاتجاهات الإعلامية الحديثة، ولا سيما تلك المتعلقة بظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي ودخولها صلب العمل الإعلامي العربي، وكيفية تعزيز الإسهام الإيجابي للإعلام العربي في صنع مستقبل أفضل لعالمنا العربي.

ويستعرض المنتدى في دورته الحالية أفضل التجارب العالمية الناجحة في التطوير الإعلامي، وأهم التحولات الإعلامية في العالم، والاتجاهات التكنولوجية التي قد تسهم في تغيير منظومة وصناعة الإعلام، وتأثير ذلك في نمط وسلوك المتلقي ومدى تفاعله مع وسائط الإعلام في المستقبل.

جلسات

وفي جلسة حوارية تحت عنوان ((مستقبل الخليج العربي وسط متغيرات عالمية)) يستضيف المنتدى ضمن أعمال اليوم الأول، معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وتديرها الإعلامية في قناة سكاي نيوز عربية، شانتال صليبا. كما يستضيف المنتدى معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في جلسة حوارية، للحديث عن مستقبل منطقة الشرق الأوسط في ظل التحولات السياسية العديدة التي تمر بها المنطقة، إلى جانب العديد من الملفات والقضايا السياسية الراهنة وسيشارك معاليه رؤيته للمستقبل السياسي والتنموي للمنطقة العربية، وتحاور معاليه في الجلسة الإعلامية في قناة الحدث لارا نبهان.

الإعلام والثقافة

كما تقدم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، في جلسة حوارية يديرها الإعلامي فيصل بن حريز من قناة سكاي نيوز عربية، رؤيتها للعلاقة التكاملية بين الإعلام والثقافة، والأدوار المطلوبة اليوم من المثقفين العرب ليكونوا أكثر حضوراً في مستقبل الشعوب، إضافة إلى العديد من المحاور الأخرى المتعلقة بالثقافة كونها قطاعاً إبداعياً يحظى بالعديد من الفرص الاقتصادية.

ويزخر المنتدى بأجندة ثرية تتضمن جلسات حوارية رئيسة ومن بينها استضافة كل من: الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين، وفيصل الشبول، وزير الإعلام في المملكة الأردنية الهاشمية، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية، ويديرها الإعلامي في قناة الحدث حسين الشيخ، لمناقشة ملامح المشهد الإعلامي العربي في الوقت الراهن، وذلك في ضوء ما تمر به المنطقة والعالم من تغيرات تلقي بظلالها على صناعة الإعلام.

إلى ذلك، يشارك معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في جلسة حوارية خاصة عنوانها ((كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي في الإعلام؟)) ويدير النقاش فيها ((محاور افتراضي)) وذلك في تعبير واضح عن الإمكانات الكبيرة التي أثمرتها الثورة الصناعية الرابعة وما تنبئ به من تحولات مهمة في المجال الإعلامي.

كما يستضيف المنتدى ضمن أعمال يومه الأول سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ((دي بي ورلد))، تحت عنوان ((دبلوماسية التجارة)) ويدير الجلسة الكاتب والإعلامي عماد الدين أديب.

الذكاء الاصطناعي

وتناقش مجموعة من الجلسات الحوارية، الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتوقع في قطاع الإعلام، ويسلط المنتدى في جلساته الضوء على مستقبل المنصات الرقمية كونها أحد الاتجاهات المستقبلية لقطاع الإعلام وصناعة الترفيه في المنطقة، ويفتح الباب لنقاش عن النمو الكبير الذي تشهده تلك المنصات.

وتشارك الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة والمديرة التنفيذية للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ضمن جلسة رئيسة، للحديث عن دور الإعلام في دعم الاستدامة.

جائزة

ينظّم نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، حفلاً خاصاً لتكريم الفائزين في الدورة الـ22 للجائزة ضمن 14 فئة تشملها الجائزة، وذلك اليوم الثلاثاء، بمدينة جميرا في دبي، وتزامناً مع فعاليات اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي، وبحضور لفيف من قيادات المؤسسات الإعلامية وكبار الكُتّاب ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، وممثلي مختلف وسائط الإعلام في المنطقة.

وتشمل جائزة الإعلام العربي 13 فئة موزّعة على محاورها الثلاثة الرئيسة: الصحافية والمرئية والرقمية، إلى جانب جائزة فئة شخصية العام الإعلامية التي يتم منحها بقرار من مجلس إدارة الجائزة.