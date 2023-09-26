فريق تحديد الضحايا الإماراتي يعقد اجتماعاً مع قادة ومسؤولين ليبيين في درنة

عقد فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الإماراتي «DVI»

اجتماعاً اليوم مع قادة ومسؤولين في مدينة درنة الليبية ، بهدف الوقوف على آلية العمل المشترك والتعاون في ظل ظروف المنطقة المنكوبة.

حيث اجتمع الفريق مع ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والطب الشرعي الليبي وغيرها من الجهات المعنية .

وأكد الاجتماع على استمرارية الدعم الاماراتي بدعم الطواقم الليبية ، عبر انشاء البنى التحتية وتوفير المستلزمات للفحوصات الفنية وتوفير الدعم لتدريب الطواقم الطبية الليبية.