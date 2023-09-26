فريق تحديد الضحايا الإماراتي يعقد اجتماعاً مع قادة ومسؤولين ليبيين في درنة

(MENAFN
- Al-Bayan)
عقد فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الإماراتي «DVI»
اجتماعاً اليوم مع قادة ومسؤولين في مدينة درنة الليبية ، بهدف الوقوف على آلية العمل المشترك والتعاون في ظل ظروف المنطقة المنكوبة.
حيث اجتمع الفريق مع ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والطب الشرعي الليبي وغيرها من الجهات المعنية .
وأكد الاجتماع على استمرارية الدعم الاماراتي بدعم الطواقم الليبية ، عبر انشاء البنى التحتية وتوفير المستلزمات للفحوصات الفنية وتوفير الدعم لتدريب الطواقم الطبية الليبية.
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