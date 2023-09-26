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مقتل رئيس نادي تيجرس الكولومبي بعد خسارة مباراة بملعبه

9/26/2023 3:06:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن نادي تيجرس المنتمي لدوري الدرجة الثانية الكولومبي لكرة القدم مقتل رئيسه إدجار بايز بعيار ناري بعد هزيمة للفريق بملعبه يوم السبت الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بايز (63 عاما) كان عائدا للمنزل بسيارة برفقة ابنته عقب الخسارة 3-2 أمام أتليتيكو وقتله شخصان على دراجة نارية بالقرب من الاستاد.

ونجت ابنته من الحادث دون ضرر وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

وذكر النادي في بيان "عائلة تيجرس والمجتمع الرياضي في حالة انهيار بعد هذا الحادث".

وقال فرناندو خاراميو رئيس رابطة دوري المحترفين الكولومبي في نعي بايز "التزامه وإخلاصه من أجل تطوير الرياضة بمنطقتنا تركا علامة لا يمكن محوها، كان من الامتياز التعرف عليه".

وأضاف "كان يحظى دائما باحترام أصدقائه بسبب مواقفه القوية والجديرة بالاحترام ولحبه للرياضة التي نشعر جميعا تجاهها بالشغف: كرة القدم".

وستقف الفرق دقيقة صمت حدادا على بايز في الجولتين القادمتين من المباريات.

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