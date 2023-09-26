Tuesday, 26 September 2023 11:58 GMT

200 جريح في انفجار بمحطة وقود في قرة باغ

9/26/2023 3:06:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصيب أكثر من مئتي شخص في انفجار محطة للوقود في ناغورني قره باغ، وفق ما أعلن مسؤول انفصالي الإثنين داعيا إلى توفير مساعدة طبية عاجلة.

وجاء في منشور لأمين المظالم لشؤون حقوق الانسان في المنطقة غيغام ستيبانيان على شبكات التواصل الاجتماعي أنه "نتيجة انفجار مستودع الوقود، تخطى عدد المصابين المئتين. الوضع الصحي لغالبية المصابين خطير أو شديد الخطورة"، وأشار إلى أن "القدرات الطبية في (ناغورني قره باغ) غير كافية"، داعيا للسماح بهبوط مروحيات الإسعاف.

MENAFN26092023000110011019ID1107141149

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث