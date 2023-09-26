200 جريح في انفجار بمحطة وقود في قرة باغ

أصيب أكثر من مئتي شخص في انفجار محطة للوقود في ناغورني قره باغ، وفق ما أعلن مسؤول انفصالي الإثنين داعيا إلى توفير مساعدة طبية عاجلة.

وجاء في منشور لأمين المظالم لشؤون حقوق الانسان في المنطقة غيغام ستيبانيان على شبكات التواصل الاجتماعي أنه "نتيجة انفجار مستودع الوقود، تخطى عدد المصابين المئتين. الوضع الصحي لغالبية المصابين خطير أو شديد الخطورة"، وأشار إلى أن "القدرات الطبية في (ناغورني قره باغ) غير كافية"، داعيا للسماح بهبوط مروحيات الإسعاف.