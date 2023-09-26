200 جريح في انفجار بمحطة وقود في قرة باغ

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصيب أكثر من مئتي شخص في انفجار محطة للوقود في ناغورني قره باغ، وفق ما أعلن مسؤول انفصالي الإثنين داعيا إلى توفير مساعدة طبية عاجلة.
وجاء في منشور لأمين المظالم لشؤون حقوق الانسان في المنطقة غيغام ستيبانيان على شبكات التواصل الاجتماعي أنه "نتيجة انفجار مستودع الوقود، تخطى عدد المصابين المئتين. الوضع الصحي لغالبية المصابين خطير أو شديد الخطورة"، وأشار إلى أن "القدرات الطبية في (ناغورني قره باغ) غير كافية"، داعيا للسماح بهبوط مروحيات الإسعاف.
MENAFN26092023000110011019ID1107141149
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.