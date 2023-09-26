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التقاط صورة لسديم «البجعة» من سماء الإمارات

9/26/2023 3:06:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقط مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي صورة مميزة لسديم «البجعة»،
Omega Nebula وهو يقع في مجموعة "الدجاجة"، ويبعد عن الأرض حوالي 1800 سنة ضوئية، ويظهر بألوان مختلفة نتيجة لتأين الغاز، وفي الأمام كتلة كبيرة من الغبار الكوني.

وتم التصوير باستخدام ثلاثة مرشحات لتحديد مكونات السديم: مرشح الهيدروجين باللون الأخضر، ومرشح الأكسجين باللون الأزرق، ومرشح الكبريت باللون الأحمر ، واستغرقت مدة التصوير 10.5 ساعات.

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