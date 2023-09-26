التقاط صورة لسديم «البجعة» من سماء الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقط مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي صورة مميزة لسديم «البجعة»،
Omega Nebula وهو يقع في مجموعة "الدجاجة"، ويبعد عن الأرض حوالي 1800 سنة ضوئية، ويظهر بألوان مختلفة نتيجة لتأين الغاز، وفي الأمام كتلة كبيرة من الغبار الكوني.
وتم التصوير باستخدام ثلاثة مرشحات لتحديد مكونات السديم: مرشح الهيدروجين باللون الأخضر، ومرشح الأكسجين باللون الأزرق، ومرشح الكبريت باللون الأحمر ، واستغرقت مدة التصوير 10.5 ساعات.
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