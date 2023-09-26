7 قتلى و5 مفقودين إثر فيضان نهر في المكسيك

قضى سبعة أشخاص على الأقلّ واعتُبر تسعة آخرون في عداد المفقودين في ولاية خاليسكو في غرب المكسيك الإثنين إثر فيضان نهر من جرّاء هطول أمطار غزيرة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال مدير الحماية المدنية في الولاية خوان إغناسيو أرويو فيراستيغوي لوكالة فرانس برس إنّ "أمطاراً غزيرة هطلت بين الساعة الخامسة صباحاً (11,00 ت غ) والسابعة صباحاً".

وأضاف "هناك تسعة أشخاص في عداد المفقودين وسبعة قتلى. هذه حصيلة مؤقتة".

وأدّى هطول الأمطار إلى فيضان نهر إل كانغريخو الذي غمرت مياهه المنازل في بلدة أوتلان حيث يعيش حوالي 60 ألف نسمة.

وهطلت كمّيات ضخمة من الأمطار فوق سلسلة جبال سان خوان كاكوما، مما أدّى لفيضان النهر بصورة مفاجئة.

وتمّ العثور على جثث بعض الضحايا على بُعد أكثر من ستة كيلومترات من حيث كانوا.

ولفت فيراستيغوي إلى أنّ إزالة الغابات والحرائق التي اندلعت في هذه المنطقة الجبلية الحرجية في يونيو الماضي ساهما على الأرجح في تراكم مياه الأمطار.

وأضاف أنّ حوالي مئة من عناصر الإنقاذ يبحثون عن المفقودين.



