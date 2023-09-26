Tuesday, 26 September 2023 11:58 GMT

7 قتلى و5 مفقودين إثر فيضان نهر في المكسيك

9/26/2023 3:06:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قضى سبعة أشخاص على الأقلّ واعتُبر تسعة آخرون في عداد المفقودين في ولاية خاليسكو في غرب المكسيك الإثنين إثر فيضان نهر من جرّاء هطول أمطار غزيرة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال مدير الحماية المدنية في الولاية خوان إغناسيو أرويو فيراستيغوي لوكالة فرانس برس إنّ "أمطاراً غزيرة هطلت بين الساعة الخامسة صباحاً (11,00 ت غ) والسابعة صباحاً".

وأضاف "هناك تسعة أشخاص في عداد المفقودين وسبعة قتلى. هذه حصيلة مؤقتة".

وأدّى هطول الأمطار إلى فيضان نهر إل كانغريخو الذي غمرت مياهه المنازل في بلدة أوتلان حيث يعيش حوالي 60 ألف نسمة.

وهطلت كمّيات ضخمة من الأمطار فوق سلسلة جبال سان خوان كاكوما، مما أدّى لفيضان النهر بصورة مفاجئة.

وتمّ العثور على جثث بعض الضحايا على بُعد أكثر من ستة كيلومترات من حيث كانوا.

ولفت فيراستيغوي إلى أنّ إزالة الغابات والحرائق التي اندلعت في هذه المنطقة الجبلية الحرجية في يونيو الماضي ساهما على الأرجح في تراكم مياه الأمطار.

وأضاف أنّ حوالي مئة من عناصر الإنقاذ يبحثون عن المفقودين.

MENAFN26092023000110011019ID1107141147

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث