الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم مباراة المقاولون بالدوري المصري



أعلن نادي الزمالك عن تقدمه بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد أمين عمر حكم مباراة المقاولون التي أنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال الزمالك في بيان عبر مركزه الإعلامي بعد منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء أنه يطالب باستبعاد الحكم أمين عمر من إدارة مبارياته مستقبلا، لأنه ينتمي لأحد الفرق المنافسة.

وأضاف: "بشأن الأداء التحكيمي غير المحايد الذي شهدته مباراة نادي الزمالك ونادي المقاولون العرب بالدوري العام يوم الأثنين 25 (أيلول) سبتمبر، نتقدم اليكم باحتجاج علي الأداء التحكيمي الذي قدمه الحكم أمين عمر".

وأوضح: "نشير الي بعض اللقطات التي تثبت ان قرارات هذا الحكم هي قرارات فجه لمجاملة منافسين علي حساب نادي الزمالك كما هو المعتاد منه في المواسم السابقة وله كثير من الوقائع وهي قرار عدم احتساب ركلة جزاء في الشوط الثاني رغم تدخل الڤار ، بجانب تعمد انذار عدد ٦ لاعبين من الزمالك لارهاب اللاعبين كما حدث في المواسم السابقة في واقعة فرجاني ساسي واشرف بن شرقي".

وتابع: "من ضمن الأمور هي احتساب عدد 8 دقائق وقت بدل ضائع واستكماله للمباراة حتي احرز المنافس هدف في الدقيقة 9 اي بعد انتهاء الوقت بدقيقة".

وقال إنه يطالب بإحالة أمين عمر الحكم الذي يكن مشاعر عدائية ضد نادي الزمالك نظرا لميوله للفريق المنافس الى التحقيق ، واعادة المباراة طبقا للائحة نظرا لتأثير الاخطاء التحكيمية علي اللقاء والنتيجة ويوجد أخطاء في تطبيق القانون مما أثر علي نتيجة المباراة.