مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود



أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 04ر43 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 88ر34006 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 38ر17 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 44ر4337 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 51ر59 نقطة ، أو 5ر0% ، ليصل إلى 32ر13271 نقطة.



