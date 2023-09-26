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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

9/26/2023 3:06:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 04ر43 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 88ر34006 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 38ر17 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 44ر4337 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 51ر59 نقطة ، أو 5ر0% ، ليصل إلى 32ر13271 نقطة.


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