مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

(MENAFN
- Al-Bayan)
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 04ر43 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 88ر34006 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 38ر17 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 44ر4337 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 51ر59 نقطة ، أو 5ر0% ، ليصل إلى 32ر13271 نقطة.
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